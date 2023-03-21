Елена Рыбакина обратилась к казахстанцам

Фото: Instagram/lenarybakina

Теннисистка Елена Рыбакина обратилась к казахстанцам: "Спасибо вам всем за неизменную поддержку", сообщает Zakon.kz.

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