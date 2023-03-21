Елена Рыбакина обратилась к казахстанцам
Фото: Instagram/lenarybakina
Теннисистка Елена Рыбакина обратилась к казахстанцам: "Спасибо вам всем за неизменную поддержку", сообщает Zakon.kz.
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"Моя особая благодарность моим поклонникам в Казахстане, ребятам и подросткам, которые сейчас стремятся к новым победам и завоеваниям! Все возможно. Спасибо вам за веру в меня и вашу постоянную поддержку ... С вашей помощью я могу делать все, что в моих силах, на корте", – написала Рыбакина на своей странице в Instagram 21 марта.
20 марта Елена Рыбакина выиграла турнир WTA-1000. Она обыграла Арину Соболенко.
Победа принесла Рыбакиной титул 7 ракетки мира. Это самая высокая позиция, которую занимала 23-летняя спортсменка за всю карьеру.
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