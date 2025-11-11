Елена Рыбакина обратилась к казахстанцам

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обратилась к своим поклонникам, выразив благодарность за поддержку на протяжении сезона и во время Итогового турнира WTA в Эр-Рияде, сообщает Zakon.kz.

Обращение она 11 ноября опубликовала в Instagram.

"Спасибо каждому из вас за невероятную поддержку – на трибунах, у экранов, в сообщениях и в теплых словах после матчей. Я горжусь представлять Казахстан и дарить вам эмоции и победы", – написала спортсменка.

Рыбакина отметила, что особенно радуется, когда видит, как все больше детей начинают заниматься теннисом.

"Если моя игра вдохновляет вас мечтать, трудиться и верить в себя – это моя самая большая победа", – добавила она.

По словам теннисистки, впереди у нее короткий отдых и новая подготовка к следующему сезону.





"Спасибо, что вы всегда со мной – в победах и в сложные дни. Ваше доверие – моя опора. До встречи на корте! Алга, Казахстан!" – завершила пост Елена.

Елена Рыбакина стала первой теннисисткой из Азии, которой удалось выиграть Итоговый турнир WTA. Ранее представительницы континента, включая китаянок Ли На в 2013 году и Чжэн Циньвэнь в 2024 году, доходили до финала, но титул завоевать не смогли.

Впереди Рыбакину ожидает вручение ордена "Барыс" III степени.