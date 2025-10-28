#АЭС в Казахстане
Общество

Будет ли дефицит топлива в Казахстане, ответили в Минэнерго

АЗС, бензоколонка, бензоколонки, заправка, заправки, бензин, автозаправка, автозаправки, цены на бензин, стоимость бензина, автозаправочная станция, автозаправочные станции, повышение цен на бензин, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2025 10:42 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Вице-министр энергетики РК Санжар Жаркешов на брифинге в правительстве заявил, что поводов для беспокойства о возможном дефиците топлива нет, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты спросили, не приведут ли низкие цены на дизельное топливо к дефициту на рынке, учитывая предупреждения экспертов о том, что аграрии, перевозчики и другие крупные потребители могут начать закупать топливо заранее.

"Как вы знаете, у нас есть госрегулирование по отдельным видам ГСМ (горюче-смазочные материалы. – Прим. ред.). Но в целом рынок либерализован, особенно по бензину и дизтопливу. У нас рынок сам себя регулирует. Как вы знаете, введен мораторий... ... Поэтому мы не прогнозируем такой ситуации. У нас запасов много. С точки зрения спроса и предложения – у нас очень хорошее состояние", – ответил Санжар Жаркешов.

По его словам, в стране сейчас имеется около 400 тысяч тонн дизельного топлива, а с учетом бензина запасы достигают 700 тысяч тонн, поэтому оснований для беспокойства нет.

29 января 2025 года в Казахстане отменили государственное регулирование цен на бензин и дизтопливо. А с 16 октября в стране был введен мораторий на повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизтопливо.

21 октября министр энергетики Ерлан Аккенженов озвучил, что введенный мораторий на рост цен на топливо не является признанием ошибки, а направлен на сдерживание инфляции.

22 октября 2025 года заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин прокомментировал введенный в Казахстане мораторий на повышение цен на бензин. Он также рассказал, на какой срок введен временный мораторий на рост цен на топливо.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
