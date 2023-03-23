ЮНИСЕФ: Засуха стала причиной 43 тыс. смертей в Сомали в 2022 году

В отчете, опубликованном детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) совместно с ВОЗ, приведена цифра в 43 тыс. смертей от засухи в Сомали в 2022 году, сообщает Zakon.kz.

Половина смертей, вероятно, приходится на детей в возрасте до пяти лет.

Новый отчет, опубликованный правительством Сомали, предполагает, что в прошлом году в стране из-за продолжающейся засухи погибло гораздо больше детей, чем предполагалось ранее.

На первые шесть месяцев этого года прогнозируется еще до 34 000 смертей.

Точную статистику трудно собрать, исходя из населения, рассредоточенного по отдаленным районам, и около трех миллионов человек, перемещенных из своих домов. Считается, что самые высокие показатели смертности наблюдаются в районах южно-центральной части Сомали, включая Бей, Бакул и Банадир, которые больше всего пострадали от засухи.



Министр здравоохранения Сомали д-р Али Хаджи Адам Абубакар нашел повод для оптимизма в том, что голода пока удалось избежать, пишет The Guardian.

"Мы по-прежнему обеспокоены уровнем и масштабами воздействия на общественное здравоохранение этого углубляющегося и затяжного продовольственного кризиса в Сомали. В то же время мы с оптимизмом смотрим на то, что если мы сможем поддерживать наши текущие и расширенные действия в области здравоохранения и питания, а также гуманитарную помощь для спасения жизней и защиты здоровья наших уязвимых групп, мы сможем навсегда предотвратить риск голода".

Впервые на основе исследования была разработана модель прогнозирования. Согласно прогнозу с января по июнь 2023 года, из-за кризиса также может умирать 135 человек в день, а общее число погибших за этот период составит от 18 100 до 34 200 человек.