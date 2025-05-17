ЮНИСЕФ высоко оценивает инициативы президента в сфере защиты прав детей

Сегодня в Астане состоялась встреча государственного советника Республики Казахстан Ерлана Карина с региональным директором Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) по Европе и Центральной Азии Реджиной Де Доминичис, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи Ерлан Карин рассказал о работе государства по защите прав ребенка, выстроенной на институциональном и законодательном уровнях в соответствии с международными стандартами.

"С первых дней своего президентства Касым-Жомарт Токаев особое внимание уделяет вопросам защиты прав ребенка и обеспечения безопасности детей. Благодаря политической воле руководства страны в последние годы приняты прогрессивные реформы, направленные на социальную и правовую защиту детей", – отметил Карин.

Каждый ребенок автоматически становится участником различных национальных программ, таких как "Нацфонд – детям" и "Келешек".

Укрепляется Институт Уполномоченного по правам ребенка, в прошлом году был принят Закон об обеспечении прав женщин и безопасности детей.

В этом году на четвертом заседании Национального курултая глава государства инициировал создание единой комплексной программы "Дети Казахстана". Эту программу планируется утвердить до конца 2025 года.

В свою очередь региональный директор ЮНИСЕФ Реджина Де Доминичис высоко оценила инициативы президента в сфере защиты прав детей. Она подчеркнула, что опыт Казахстана в области обеспечения безопасности детей и защиты их прав может быть полезен не только для стран Центральной Азии, но и для стран Европейского союза.