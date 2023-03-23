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Новая Зеландия потратит 4 млн долларов, чтобы помочь подросткам оправиться от расставаний

Новая Зеландия потратит 4 млн. долларов, чтобы помочь подросткам оправиться от расставаний Фото: freepik
Кампания Love Better, запущенная в среду, получит 4 миллиона долларов в течение трех лет от Министерства социального развития Новой Зеландии, чтобы помочь подросткам оправиться от расставаний и свести к минимуму вред в их отношениях, сообщает Zakon.kz.

Кампания проводится молодежью Новой Зеландии и тем, что, по словам правительства, они определили как одну из своих ключевых проблем.

"Более 1200 молодых киви сказали нам, что им нужна поддержка, чтобы справиться с ранним опытом любви и боли", – говорится в заявлении заместителя министра социального развития и занятости.

"Расставания – отстой", – говорится в рекламном ролике кампании. В видео представлены клипы подростков, говорящих о необходимости заблокировать своих бывших и отказаться от своих прошлых отношений, с одним высказыванием: "Это становится смешным. Это выходит из-под контроля. Мне нужно спать по ночам. Мне нужно пережить ее".

Часть кампании, в которой используется слоган "владей чувствами", включает в себя специальную линию помощи по телефону, тексту или электронной почте для молодых людей, переживающих расставание.

По данным Министерства юстиции страны, каждый год полиция Новой Зеландии расследует более 100 000 случаев семейного насилия.

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