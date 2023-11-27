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Законодательство РК

Новая Зеландия отменила новаторский закон о "запрете на курение для поколений"

стоп курение! Фото: freepik
Новое правительство Новой Зеландии откажется от ведущего в мире закона страны, запрещающего курение для будущих поколений, чтобы помочь оплатить снижение налогов, сообщает Zakon.kz.

Этот шаг, по мнению представителей общественного здравоохранения, будет стоить тысяч жизней и станет "катастрофическим" для общин маори, пишет The Guardian.

В 2022 году страна приняла новаторский закон, который ввел постоянное повышение возраста курения, чтобы лишить людей, родившихся после января 2009 года, возможности легально покупать сигареты. Закон был разработан, чтобы предотвратить тысячи смертей, связанных с курением, и сэкономить системе здравоохранения миллиарды долларов.

Законодательство, которое, как полагают, вдохновило Великобританию на разработку плана по поэтапному отказу от курения для будущих поколений, содержало множество других мер, призванных сделать курение менее доступным.

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Законы должны были вступить в силу с июля 2024 года. Но в рамках своего коалиционного соглашения с популистской New Zealand First National согласилась отменить поправки, включая "отмену требований по деникотизации, отмене сокращения торговых точек и запрета на выработку электроэнергии". 

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