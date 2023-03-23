Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Шестиклассник из Туркестанской области изобрел "умную" ферму

Шестиклассник из Туркестанской области изобрел "умную" ферму Фото: freepik
Министерство просвещения РК поделилось историей изобретения "умной" фермы, которая является частью исследовательского проекта учащегося 6 класса школы № 6 Толебийского района Туркестанской области Ельдоса Елу, сообщает Zakon.kz.

Весь рабочий процесс в макете "умной" фермы автоматизирован. Прибор позволяет управлять работой на ферме удаленно. Идею школьника создать такой проект поддержала учитель информатики Айгуль Шахаманова.

При работе Ельдос использовал компьютерную программу для быстрого создания и обработки трехмерной графики.

"Ультразвуковой датчик улавливает приближение человека или животного к "умной" ферме, с помощью серводатчика шлагбаум поднимается и через несколько секунд закрывается. Устройства, синхронизированные с датчиками на ферме, обеспечивают своевременную подачу корма и воды животным, ночное освещение и передвижение скота. "Умной" фермой можно управлять через мобильное приложение", – делится школьник.

Проект школьника занял 1-е место в районном этапе и 2-е место – в областном этапе конкурса научных проектов.

К слову, 15 человек отравились в Шымкенте во время школьной олимпиады.

Читайте также

В Казахстане цены на продукты за неделю не изменились

Казахстанские дети смогут подавать жалобы в ООН на нарушения их прав

Подозреваемый в создании финпирамиды Qnet задержан в Астане

Мухит Турсынали
Туркестанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Главное к утру: землетрясения в Казахстане, Наурыз и Рамадан
Главное к утру: землетрясения в Казахстане, Наурыз и Рамазан
Больше 72 тонн сырья для наркотиков нашли полицейские у группы преступников
72 тонны прекурсоров нашли в Алматы: в МВД рассказали о ликвидации международной ОПГ
на Землю обрушится геомагнитная буря
На Землю обрушится геомагнитная буря
Гороскоп на 24 марта для всех знаков зодиака
Гороскоп на 24 марта для всех знаков зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления