Шестиклассник из Туркестанской области изобрел "умную" ферму

Министерство просвещения РК поделилось историей изобретения "умной" фермы, которая является частью исследовательского проекта учащегося 6 класса школы № 6 Толебийского района Туркестанской области Ельдоса Елу, сообщает Zakon.kz.

Весь рабочий процесс в макете "умной" фермы автоматизирован. Прибор позволяет управлять работой на ферме удаленно. Идею школьника создать такой проект поддержала учитель информатики Айгуль Шахаманова.



При работе Ельдос использовал компьютерную программу для быстрого создания и обработки трехмерной графики.

"Ультразвуковой датчик улавливает приближение человека или животного к "умной" ферме, с помощью серводатчика шлагбаум поднимается и через несколько секунд закрывается. Устройства, синхронизированные с датчиками на ферме, обеспечивают своевременную подачу корма и воды животным, ночное освещение и передвижение скота. "Умной" фермой можно управлять через мобильное приложение", – делится школьник.

Проект школьника занял 1-е место в районном этапе и 2-е место – в областном этапе конкурса научных проектов.

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