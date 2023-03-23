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В Атырау пять школ переводят на дистанционное обучение

В Атырау пять школ переводят на дистанционное обучение Фото: Unsplash
Учащиеся пяти средних школ №13, 31, 19, 22, 27 с четвертой четверти переводятся на дистанционное обучение в Атырау, сообщает Zakon.kz.

Как пишет МИА "Казинформ", в школах на 2023 год запланирован капитальный ремонт.

Отмечается, что в настоящее время заключены договоры с подрядными организациями, ведутся подготовительные работы. Ремонт должен начаться в конце марта и закончиться через 3,5/6,5 месяцев.

"Работы будут выполняться по утвержденным ПСД с привлечением организаций авторского и технического надзора. Если начать ремонт школ на летних каникулах, то есть риск не успеть завершить работы до начала нового учебного года 1 сентября 2023 года", – рассказали в городском отделе образования.

Ранее сообщалось, что застройщик в Атырау в течение пяти лет строит спортплощадки для детей. При этом за работу он получил 60% от суммы проекта.

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