#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
501.75
591.96
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
501.75
591.96
6.52
События

Астану накрыла непогода: школьников и студентов переводят на дистанционное обучение

школьников и студентов вновь перевели на дистанционку, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2026 21:32 Фото: freepik
Школьников и студентов Астаны предупредили о переводе на дистанционный формат обучения из-за непогоды, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в пресс-службе столичного акимата.

"27 февраля школьники с 0 по 11-й классы и студенты 1-2-х курсов колледжей первой смены учатся из дома", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 26 февраля школьников Астаны тоже отправляли на "дистанционку".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
В Астане школьников перевели на дистанционное обучение из-за метели
23:25, 06 ноября 2024
В Астане школьников перевели на дистанционное обучение из-за метели
Столичные школьники вновь будут учиться дистанционно
20:12, 14 января 2024
Столичные школьники вновь будут учиться дистанционно
В Астане школьников и ряд студентов перевели на дистанционное обучение
19:55, 11 декабря 2023
В Астане школьников и ряд студентов перевели на дистанционное обучение
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанский вратарь пропустил шесть шайб в матче лиги Канады
07:53, Сегодня
Казахстанский вратарь пропустил шесть шайб в матче лиги Канады
Команда казахстанского хоккеиста прервала серию из двух поражений в заокеанской лиге
07:47, Сегодня
Команда казахстанского хоккеиста прервала серию из двух поражений в заокеанской лиге
Уордли сделал заявление перед боем с Дюбуа
06:59, Сегодня
Уордли сделал заявление перед боем с Дюбуа
Бой Топурия – Гейджи в Белом доме может не состояться: названа причина
06:47, Сегодня
Бой Топурия – Гейджи в Белом доме может не состояться: названа причина
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: