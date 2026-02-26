Астану накрыла непогода: школьников и студентов переводят на дистанционное обучение
Фото: freepik
Школьников и студентов Астаны предупредили о переводе на дистанционный формат обучения из-за непогоды, сообщает Zakon.kz.
Об этом сообщили в пресс-службе столичного акимата.
"27 февраля школьники с 0 по 11-й классы и студенты 1-2-х курсов колледжей первой смены учатся из дома", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 26 февраля школьников Астаны тоже отправляли на "дистанционку".
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript