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В Нью-Йорке дипломат ранен при нападении на здание представительства Уганды

разбитая дверь Фото: Twitter/BahatiRemmy
Дипломат из Южного Судана ранен во время нападения на здание представительства Уганды в ООН в Нью-Йорке, сообщает Zakon.kz.

Посол и постоянный представитель Уганды при ООН Адония Айебаре заявил о том, что нападавший был возмущен законопроектом по ЛГБТ.

"Пока рано устанавливать мотив, однако, как сообщается, он был возмущен законопроектом по ЛГБТ, принятым парламентом Уганды", – сообщил он в Twitter.

Также он отметил, что законопроект еще не подписан президентом страны.

22 марта парламент Уганды принял новый закон, предполагающий уголовную ответственность за однополые отношения.

Согласно закону, любой человек, который вступает в однополые отношения или публично идентифицирует себя как представитель ЛГБТ, может быть приговорен к тюремному заключению вплоть до пожизненного. Кроме этого, наказание за пропаганду однополых отношений предполагает до 5 лет лишения свободы, а за насильственное намерение вступить в однополый контакт – до 20 лет. В то же время при отягчающих обстоятельствах наказание может предусматривать и смертную казнь.

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