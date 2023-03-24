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Италия проиграла Англии в матче Евро-2024 по футболу

Италия проиграла Англии в матче Евро-2024 по футболу Фото: Тtwitter/EURO2024
Сборная Италии уступила англичанам в первом туре квалификации Евро-2024, сообщает Zakon.kz.

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Встреча, проходившая в ночь на 24 марта, закончилась со счетом 2:1 в пользу сборной Англии.

В первом тайме два гола забили англичане в ворота итальянцев. Отличились Деклан Райс и Харри Кейн. Харри благодаря забитому голу стал лучшим бомбардиром в истории сборной, гол стал для него рекордным, 54-м.

Хозяева поля забили ответный гол на 56-й минуте. Автором его стал 23-летний нападающий Матео Ретеги.




Ранее сборная Казахстана проиграла Словении со счетом 2:1. Футболисты сборной Казахстана с поражения начали отборочный цикл матчей Чемпионата Европы 2024.

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