Италия проиграла Англии в матче Евро-2024 по футболу

Встреча, проходившая в ночь на 24 марта, закончилась со счетом 2:1 в пользу сборной Англии.



В первом тайме два гола забили англичане в ворота итальянцев. Отличились Деклан Райс и Харри Кейн. Харри благодаря забитому голу стал лучшим бомбардиром в истории сборной, гол стал для него рекордным, 54-м.



Хозяева поля забили ответный гол на 56-й минуте. Автором его стал 23-летний нападающий Матео Ретеги.

⚽️ 22 goals

👏 Records for Ronaldo & Kane



The European Qualifiers are back with a bang 💥



Performance of the night? #EURO2024 #EuropeanQualifiers pic.twitter.com/juVpn0feix