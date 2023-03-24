Италия проиграла Англии в матче Евро-2024 по футболу
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Встреча, проходившая в ночь на 24 марта, закончилась со счетом 2:1 в пользу сборной Англии.
В первом тайме два гола забили англичане в ворота итальянцев. Отличились Деклан Райс и Харри Кейн. Харри благодаря забитому голу стал лучшим бомбардиром в истории сборной, гол стал для него рекордным, 54-м.
Хозяева поля забили ответный гол на 56-й минуте. Автором его стал 23-летний нападающий Матео Ретеги.
⚽️ 22 goals— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) March 23, 2023
👏 Records for Ronaldo & Kane
The European Qualifiers are back with a bang 💥
Performance of the night? #EURO2024 #EuropeanQualifiers pic.twitter.com/juVpn0feix
Ранее сборная Казахстана проиграла Словении со счетом 2:1. Футболисты сборной Казахстана с поражения начали отборочный цикл матчей Чемпионата Европы 2024.