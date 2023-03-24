Северная Корея испытала подводные беспилотники, способные вызывать "радиоактивные цунами"

Учения системы нового подводного оружия проводил лидер КНДР Ким Чен Ын, сообщает Zakon.kz.

Учения проходили с 21 по 23 марта, сообщает российское издание со ссылкой на северокорейское радио "Голос Кореи".

Система подводного оружия, как сообщается, способна нести ядерный боезаряд, который, в свою очередь, может "уничтожить военные корабли и крупные порты противника", а также вызвать "мощное радиоактивное цунами".

23 марта министр обороны КНДР заявил, что накануне военные выпустили четыре крылатые ракеты из восточного города Хамхын на севере страны. Запуски ракет Северная Корея производит в ответ на совместные учения США и Южной Кореи, сообщают власти страны. Об этом сообщило издание Ренхап.



22 марта северокорейские издания сообщили, что мужчины страны стали массово записываться добровольцами в армию КНДР. Количество новобранцев превысило 1,4 млн человек.