Северная Корея испытала подводные беспилотники, способные вызывать "радиоактивные цунами"
Учения проходили с 21 по 23 марта, сообщает российское издание со ссылкой на северокорейское радио "Голос Кореи".
Система подводного оружия, как сообщается, способна нести ядерный боезаряд, который, в свою очередь, может "уничтожить военные корабли и крупные порты противника", а также вызвать "мощное радиоактивное цунами".
23 марта
министр обороны КНДР заявил, что накануне
военные выпустили четыре крылатые
ракеты из восточного города Хамхын на
севере страны. Запуски ракет Северная
Корея производит в ответ на совместные
учения США и Южной Кореи, сообщают власти
страны. Об этом сообщило издание Ренхап.
22 марта северокорейские издания сообщили, что мужчины страны стали массово записываться добровольцами в армию КНДР. Количество новобранцев превысило 1,4 млн человек.