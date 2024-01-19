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Северная Корея протестировала подводное ядерное оружие

Северная Корея протестировала подводное ядерное оружие Фото: pixabay
КНДР провела испытания системы подводного ядерного оружия "Хэиль-5-23", находящейся в разработке. По заявлению северокорейских властей, это стало ответом на совместные учения Южной Кореи, Японии и США в Японском (Восточном) море, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает ABC News 19 января, Северная Корея объявила о тестировании системы подводного ядерного оружия в качестве ответной реакции на совместные военно-морские учения Южной Кореи, Японии и США. КНДР обвинила участников учений в "дестабилизации региональной ситуации".

Как долго система подводного ядерного оружия "Хэиль-5-23" пребывает в разработке и на каком этапе эта разработка находится сейчас, пока не известно.

В публикации северокорейского государственного информагентства ЦТАК утверждается, что испытание системы стало ответом на совместные учения, проведенные 15 января Южной Кореей, Японией и США. По заявлению Минобороны КНДР, они "являются серьезно угрожающими безопасности нашего государства акциями".

"В ответ на это Институт систем подводных вооружений при Академии национальной обороны КНДР провел в акватории Корейского Восточного моря важное испытание системы подводного ядерного оружия "Хэиль-5-23", которая находится в разработке. Подводная ядерная ответная готовность нашей армии усовершенствуется", – говорится в публикации ЦТАК.

Минобороны КНДР пригрозило "катастрофическими последствиями" США, Японии и Южной Корее в случае, если те продолжат "безрассудную военно-конфронтационную истерику".

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын выступил с речью, в которой заявил, что КНДР не станет уклоняться от войны с Южной Кореей в случае необходимости.

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