Димаша Кудайбергена в аэропорту Лос-Анджелеса окружили поклонники с цветами

Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash

24 марта казахстанский певец Димаш Кудайберген на странице в Instagram опубликовал фото из аэропорта в Лос-Анджелесе, где его встречала толпа фанатов, сообщает Zakon.kz.

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