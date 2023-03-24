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Димаша Кудайбергена в аэропорту Лос-Анджелеса окружили поклонники с цветами

Димаша Кудайбергена в аэропорту Лос-Анджелеса окружили поклонники с цветами Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
24 марта казахстанский певец Димаш Кудайберген на странице в Instagram опубликовал фото из аэропорта в Лос-Анджелесе, где его встречала толпа фанатов, сообщает Zakon.kz.

В подписи к видео артист отметил, что он вернулся в Лос-Анджелес.

"Спасибо за теплый прием в аэропорту. Каждая встреча с вами для меня уже большой праздник. Я люблю вас всех", – написал Кудайберген.

Комментаторы в свою очередь пожелали заслуженному деятелю Казахстана хорошего настроения и творческих успехов.

17 марта артист сообщал, что летит к родителям в Казахстан.

22 марта стало известно: Димаш выпустил новую песню под названием "Together".

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