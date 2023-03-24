Димаша Кудайбергена в аэропорту Лос-Анджелеса окружили поклонники с цветами
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
24 марта казахстанский певец Димаш Кудайберген на странице в Instagram опубликовал фото из аэропорта в Лос-Анджелесе, где его встречала толпа фанатов, сообщает Zakon.kz.
В подписи к видео артист отметил, что он вернулся в Лос-Анджелес.
"Спасибо за теплый прием в аэропорту. Каждая встреча с вами для меня уже большой праздник. Я люблю вас всех", – написал Кудайберген.
Комментаторы в свою очередь пожелали заслуженному деятелю Казахстана хорошего настроения и творческих успехов.
17 марта артист сообщал, что летит к родителям в Казахстан.
22 марта стало известно: Димаш выпустил новую песню под названием "Together".
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