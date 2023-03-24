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Щенкам свернули головы в Улытауской области: начато досудебное расследование

Щенкам свернули головы в Улытауской области: начато досудебное расследование Фото: pxhere
В Улытауской области девочка обнаружила щенят, которым свернули головы, сообщает Zakon.kz.

В ДП Улытауской области прокоментировали данный инцидент.

"Начато досудебное расследование по статье 316 УК РК "Жестокое обращение с животным", – говорится в сообщении. 

В социальных сетях появилась информация, что девочка обнаружила коробку с убитыми щенками. На помощь она позвала волонтера. Щенки лежали на земле, осмотрев их, они поняли, что им свернули головы. Было написано заявление в полицию. 

Волонтеры просят наказать виновных.

17 марта в Казахстане запустили "горячую линию" по защите животных. В случае выявления фактов жестокого обращения с животными нужно обращаться по номеру +7 (777) 195 99 00 (WhatsApp).

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