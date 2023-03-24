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Законодательство РК

Токаев назначил послов Казахстана в Румынии и Словении

Токаев назначил послов Казахстана в Румынии и Словении Фото: akorda.kz
24 марта 2023 года Касым-Жомарт Токаев назначил послов Казахстана в Румынии и Австрии, сообщает Zakon.kz.

Указами главы государства:

  1. Али Ерлик Шакирович назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Румынии. Он освобожден от должности Национального координатора по вопросам деятельности Шанхайской организации сотрудничества от Республики Казахстан.
  2. Чрезвычайный и полномочный посол РК в Республике Австрия, постоянный представитель РК при международных организациях в Вене Бакаев Алибек Асетович назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Республике Словения по совместительству.

Другими указами президента:

  1. Рустемов Нурбах Турарович освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Румынии.
  2. Абибуллаев Алтай Ибрагимович освобожден от должностей чрезвычайного и полномочного посла РК в Республике Хорватия, чрезвычайного и полномочного посла РК в Боснии и Герцеговине, Черногории по совместительству.

Ерлик Али родился 11 марта 1962 года. Окончил Сельскохозяйственную академию им. Тимирязева в 1984 году, Институт экономики Академии наук КазССР в 1991 году. Трудовую деятельность начал в 1984 году в качестве заместителя директора в селе Ростовка, Карагандинской области. Дипломатическую деятельность начал в 1993 году в качестве заместителя заведующего Отделом организации экономического сотрудничества МИД РК. В разные годы был первым секретарем посольства РК в Египте, работал в центральном аппарате МИД РК в Управлении международных экономических организаций, в Департаменте международного экономического сотрудничества, возглавлял отдел политической группы Представительства МИД РК в г. Алматы и занимал должность начальника отдела Центральной и Восточной Европы Департамента Европы и Америки МИД РК.

Токаев назначил послов Казахстана в Румынии и Словении

Фото: Telegram/pressmfakz

До назначения послом Казахстана в Румынии Ерлик Али с 2019 года был послом по особым поручениям МИД РК, национальным координатором по вопросам деятельности Шанхайской организации сотрудничества от Казахстана.

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