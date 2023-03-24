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Фигуристу Роману Костомарову ампутировали пальцы левой руки

Фигурное катание, новая операция Фото: Instagram/romankostomarovkrs
Олимпийский чемпион Роман Костомаров пережил еще одну операцию, врачи ампутировали ему пальцы левой руки. Из-за развития гангрены медикам пришлось провести операцию по ампутации пальцев, так как они стали чернеть, сообщает Zakon.kz.

Как передает , Роман Костомаров, который заболел пневмонией в январе, сейчас находится в реанимации одной из московских больниц. После ряда серьезных операций врачам пришлось ампутировать теперь пальцы на левой руке.

"Ампутация пальцев руки была необходима, так как они начали чернеть. Важен каждый час, минута, этот процесс идет постоянно и может вскоре перейти на всю кисть. Не работают в полном объеме легкие, не доставляется в сосуды кислород и так далее. Он столько операций и ампутаций пережил! Если процесс пойдет дальше, то пациента будут готовить в срочном порядке к ампутации всей левой кисти. Это может случиться в любое время", – сообщает источник в больнице.

В данное время фигурист отключен от ИВЛ и дышит самостоятельно, его состояние медики оценивают как стабильно тяжелое. За ним ухаживают его супруга и медсестра.

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