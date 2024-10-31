Пальцы на руках ампутировали двум ворам в Иране

В Иране привели в исполнение наказание в виде ампутации четырех пальцев на правой руке двум мужчинам, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно от правозащитных организаций. Так наказали осужденных за кражи. Это является относительно редким случаем применения наказания по законам шариата, пишет Daily mail. Такое наказание разрешено уголовным кодексом Исламской Республики, но правозащитники его осуждают, как отвратительное и незаконное.

Сообщается, что 29 октября в тюрьме города Урмия на северо-западе Ирана с помощью гильотины было ампутировано по четыре пальца на правой руке у двух братьев курдского происхождения. Затем их доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Шахаб и Мехрдад Теймури были первоначально арестованы в 2019 году по обвинению в краже и приговорены к тюремному заключению и ампутации пальцев.

"Ампутация конечностей как форма наказания запрещена международным правом, в частности, в соответствии с запретом пыток и жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, как указано в Конвенции против пыток и Международном пакте о гражданских и политических правах, который подписал Иран", – говорится в заявлении нью-йоркского Центра по правам человека в Иране.

По данным базирующегося в США Центра Абдуррахмана Боруманда, с января 2000 года иранские власти ампутировали пальцы по меньшей мере 131 мужчине. В последние годы такие приговоры приводились в исполнение реже. В мае и июле 2022 года двум мужчинам ампутировали пальцы в тегеранской тюрьме Эвин.

Когда такие приговоры приводятся в исполнение, отрубают четыре пальца на правой руке, остаются только ладонь и большой палец.

Ранее сообщалось, что в одном из штатов США впервые за 13 лет казнили заключенного. Осужденному за убийство ввели смертельную инъекцию.