Роман Костомаров начал обходиться без вспомогательных аппаратов

Здоровье олимпийского чемпиона улучшилось за последние сутки. По словам близких, Роман Костомаров уже начал дышать без вспомогательных аппаратов, сообщает Zakon.kz.

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Этими новостями поделился Sportrbk, по информации близких, в состоянии здоровья фигуриста произошли изменения и наблюдаются заметные улучшения за последние несколько дней.

Как известно, олимпийский чемпион Турина-2006 в танцах на льду уже третий месяц проходит лечение с пневмонией.

На фоне осложнений Роман Костомаров перенес частичную ампутацию конечностей, а также имел проблемы с сосудами головного мозга.