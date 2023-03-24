На трассе Екатеринбург – Алматы закрыли два участка из-за тумана
Фото: pixabay
Из-за сильного тумана и недостаточной видимости закрыли два участка на республиканской трассе Екатеринбург – Алматы, рассказали 24 марта в "КазАвтоЖол", сообщает Zakon.kz.
- В Карагандинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Екатеринбург – Алматы, км 1353-1425, участок гр. Акмолинской области – Темиртау.
- В Акмолинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Екатеринбург – Алматы, км 1291-1353, участок с. Юбилейный – гр. Карагандинской области.
Ранее стало известно, что в 11 регионах страны из-за непогоды были закрыты трассы. На дорогах проводятся масштабные работы по уборке снега и борьбе с гололедом.
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