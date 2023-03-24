На трассе Екатеринбург – Алматы закрыли два участка из-за тумана

Фото: pixabay

Из-за сильного тумана и недостаточной видимости закрыли два участка на республиканской трассе Екатеринбург – Алматы, рассказали 24 марта в "КазАвтоЖол", сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: