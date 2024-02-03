На участке трассы Екатеринбург –Алматы ввели ограничение движения

На определенном участке трассы Екатеринбург – Алматы закрыто движения для всех видов транспортных средств, сообщает Zakon.kz.

Связано это с ухудшением погодных условий: сильный боковой ветер, низовая метель, ограниченная видимости.

Закрыто движения для всех видов транспортных средств на участке а/д республиканского значения:

а/д Екатеринбург –Алматы км. 1292 - 1353 (ПВП Жибек Жолы- гр.Карагандинской области).

Также сегодня, 3 февраля "Казавтожол" вводил ограничение на 3 участках автодорог республиканского значения в 3 областях.