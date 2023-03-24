Бежавшего в Казахстан экс-сотрудника службы охраны президента России осудили на шесть лет

Барнаульский гарнизонный военный суд огласил обвинительный приговор майору запаса Михаилу Жилину. Экс-сотрудника службы охраны президента России осудили на 6 лет и 6 месяцев, лишив его воинского звания, сообщает Zakon.kz.

Военнослужащий не желал исполнять обязанности военной службы. Как отметили в суде, он опасался направления "в зону проведения специальной военной операции".

Жилин продал недвижимое имущество. Далее сообщил командованию недостоверные сведения о своей нетрудоспособности. Затем незаконно в обход пункта пропуска Жилин пересек госграницу с Казахстаном.

"Суд признал Жилина виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 338 и ч. 1 ст. 322 УК РФ, и назначил по совокупности преступлений наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима сроком на 6 лет 6 месяцев с лишением воинского звания", – говорится в сообщении суда.

Приговор в законную силу не вступил.

14 декабря Михаила Жилина арестовали в Астане. В прокуратуре Астаны рассказали подробности задержания.