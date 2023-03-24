В Алматы дети на "угнанном автобусе" въехали в кофейню

В одном торгово-развлекательном центре Алматы произошел казусный случай: водитель детского автобуса не справился с управлением и въехал в кофейню, сообщает Zakon.kz.

Видео инцидента было опубликовано в одном из казахстанских Telegram-каналов.





В подписи к ролику отмечено, что автобус угнали дети и "через стекло заехали в гости в кофейню".

Согласно данным Управления полиции Бостандыкского района, заявлений и обращений по этому факту на пульт "102" не поступало.

"Ситуация была разрешена на уровне администрации торгово-развлекательного центра". Пресс-служба ДП Алматы

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