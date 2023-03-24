Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Алматы дети на "угнанном автобусе" въехали в кофейню

В Алматы дети на "угнанном автобусе" въехали в кофейню Фото: скриншот видео
В одном торгово-развлекательном центре Алматы произошел казусный случай: водитель детского автобуса не справился с управлением и въехал в кофейню, сообщает Zakon.kz.

Видео инцидента было опубликовано в одном из казахстанских Telegram-каналов.


В подписи к ролику отмечено, что автобус угнали дети и "через стекло заехали в гости в кофейню".

Согласно данным Управления полиции Бостандыкского района, заявлений и обращений по этому факту на пульт "102" не поступало.

"Ситуация была разрешена на уровне администрации торгово-развлекательного центра".Пресс-служба ДП Алматы

21 марта в полиции Алматы рассказали о студенте колледжа Академии искусств им. Жургенова, который отправлял ложные сообщения о взрывных устройствах для срыва уроков.

Читайте также

Ребенка убили в Темиртау

На ТЭЦ в Риддере произошла очередная авария

Щенкам свернули головы в Улытауской области: начато досудебное расследование

Анастасия Московчук
ДП Алматы Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Главное к утру: землетрясения в Казахстане, Наурыз и Рамадан
Главное к утру: землетрясения в Казахстане, Наурыз и Рамазан
Больше 72 тонн сырья для наркотиков нашли полицейские у группы преступников
72 тонны прекурсоров нашли в Алматы: в МВД рассказали о ликвидации международной ОПГ
на Землю обрушится геомагнитная буря
На Землю обрушится геомагнитная буря
Гороскоп на 24 марта для всех знаков зодиака
Гороскоп на 24 марта для всех знаков зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления