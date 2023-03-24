Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Казахстане цены на продукты за неделю не изменились

В Казахстане цены на продукты за неделю не изменились Фото: Zakon.kz
За прошедшую неделю в Казахстане цены на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) остались без изменений, в годовом выражении рост составил 15,3%. Об этом корреспонденту Zakon.kz 24 марта 2023 года рассказали в Бюро национальной статистики.

Средняя цена на некоторые товары из перечня СЗПТ по Казахстану на 20 марта 2023 года:

  • молоко 2,5% – 358 тг/л;
  • картофель – 119 тг/кг;
  • творог – 1982 тг/кг.

В перечень социально значимых продовольственных товаров входит 19 наименований. Мониторинг цен проводится еженедельно. Сбор информации об изменении цен осуществляется во всех областных центрах, в городах республиканского значения и столице.

"Для этого выбираются объекты торговли различного типа (гипермаркеты, супермаркеты, магазины, коммунальные рынки, социальные магазины и павильоны) с широким ассортиментом товаров, расположенные в различных частях населенного пункта", – пояснили в бюро.

Новость по теме

Медленно, но верно: цены на продукты продолжают расти

17 марта 2023 года сообщалось, что в Казахстане постепенно растут цены на социально значимые продовольственные товары. За прошедшую неделю они повысились на 0,1%.

Читайте также

Трамадол внесли в список наркотических веществ в Казахстане

Паводки и ремонт ТЭЦ обсудили в правительстве Казахстана

Динара Халдарова
Бюро национальной статистики Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Кремле отреагировали на намерение Казахстана ограничить параллельный импорт в Россию
В Кремле отреагировали на намерение Казахстана ограничить параллельный импорт в Россию
Raim устроил романтический сюрприз Ерке Есмахан
Raim устроил романтический сюрприз Ерке Есмахан
Мощная магнитная буря продолжается на Земле третий день
Мощная магнитная буря продолжается на Земле третий день
прогноз погоды на неделю
Синоптики озвучили прогноз погоды в Алматы на неделю
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления