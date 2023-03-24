В Казахстане цены на продукты за неделю не изменились
Средняя цена на некоторые товары из перечня СЗПТ по Казахстану на 20 марта 2023 года:
- молоко 2,5% – 358 тг/л;
- картофель – 119 тг/кг;
- творог – 1982 тг/кг.
В перечень социально значимых продовольственных товаров входит 19 наименований. Мониторинг цен проводится еженедельно. Сбор информации об изменении цен осуществляется во всех областных центрах, в городах республиканского значения и столице.
"Для этого выбираются объекты торговли различного типа (гипермаркеты, супермаркеты, магазины, коммунальные рынки, социальные магазины и павильоны) с широким ассортиментом товаров, расположенные в различных частях населенного пункта", – пояснили в бюро.
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17 марта 2023 года сообщалось, что в Казахстане постепенно растут цены на социально значимые продовольственные товары. За прошедшую неделю они повысились на 0,1%.