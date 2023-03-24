В Казахстане цены на продукты за неделю не изменились

За прошедшую неделю в Казахстане цены на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) остались без изменений, в годовом выражении рост составил 15,3%. Об этом корреспонденту Zakon.kz 24 марта 2023 года рассказали в Бюро национальной статистики.

Средняя цена на некоторые товары из перечня СЗПТ по Казахстану на 20 марта 2023 года:



молоко 2,5% – 358 тг/л;

картофель – 119 тг/кг;

творог – 1982 тг/кг.

В перечень социально значимых продовольственных товаров входит 19 наименований. Мониторинг цен проводится еженедельно. Сбор информации об изменении цен осуществляется во всех областных центрах, в городах республиканского значения и столице.

"Для этого выбираются объекты торговли различного типа (гипермаркеты, супермаркеты, магазины, коммунальные рынки, социальные магазины и павильоны) с широким ассортиментом товаров, расположенные в различных частях населенного пункта", – пояснили в бюро.

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17 марта 2023 года сообщалось, что в Казахстане постепенно растут цены на социально значимые продовольственные товары. За прошедшую неделю они повысились на 0,1%.