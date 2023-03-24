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"Не заплатили за работу": агитаторы пожаловались на партию "Байтак"

Казахстан выборы "Байтак" Фото: Facebook/ecoalliance.kz
Студенты-агитаторы, которые расклеивали агитационные плакаты партии "Байтак", пожаловались, что остались без оплаты за свою работу. "Зеленые" же утверждают, что свои обязательства выполняют, сообщает Zakon.kz.

Студенты, занимающиеся агитацией, обратились с жалобой в редакцию Zakon.kz, заявив, что остались без обещанных за работу денег. В письме они упомянули имя секретаря по "зеленой" экономике партии Чингиза Лепсибаева.

"Мы – студенты-волонтеры, нас больше 250 человек. Две недели, с 8 по 19 марта, расклеивали плакаты и ходили по квартирам, раздавая буклеты. Вначале говорили про сумму от 80 до 130 тыс. тенге, потом эту сумму снизили до 90 тыс. В конце же не выплатили даже минимальную 60 тыс. Обещали предоплату и подписать договор. Скотч и ножницы брали за свои деньги. В итоге городской и республиканский штабы даже не хотят выплачивать минимальную сумму в размере 60 тыс. Уходят от вопросов и даже блокируют все наши номера".Студенты, обратившиеся в редакцию


Казахстан выборы

Фото: студентов-волонтеров

Однако исполнительный секретарь партии "Байтак" Нурлан Коптлеуов заявил, что на сегодня все обязательства по договорам с участниками агитационных групп от республиканского штаба закрыты. В данный момент продолжается работа по закрытию договорных обязательств с агитационными группами штаба по Астане.

"Производится сверка отчетов с координаторами агитационных групп, сверка документов, удостоверяющих личность, договоров. На данный момент мы поддерживаем официальный контакт с 12 агитаторами от штаба по Астане, в том числе 4 координаторами по 4 районам по Астане. Начиная с 17 марта ежедневно с 9:00 до 17:00 по адресу: Астана, улица Бокейхана, 10 производится процесс закрытия договорных обязательств перед агитаторами, официально работавшими по Астане в период с 5 по 16 марта включительно".Нурлан Коптлеуов

"Байтак" оказалась партией, которая набрала меньше всего голосов избирателей на выборах в Мажилис, по предварительным данным ЦИК. Согласно данным exit-pol, партия "зеленых" единственная не проходит в Мажилис.

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