Кто проходит в маслихаты Караганды, Павлодара и Актау по одномандатным округам

Фото: Zakon.kz

Территориальные избирательные комиссии оглашают результаты выборов. Списки победивших на выборах в депутаты маслихата по одномандатным округам публикует Zakon.kz.

Караганда: Нургожин Тимур, 1988 года рождения, директор ТОО " OPTIMUS", ДПК "Ак Жол";

Сундиталиев Нияз, 1989 года рождения, председатель ООИ "Qamgor plus", партия Amanat;

Омарханов Бахтияр, 1990 года рождения, замдиректора ТОО "Индустриальный парк "Металлургия – Металлообработка", самовыдвиженец;

Абзалиева Корлан, 1969 года рождения, директор КГУ "Лицей №2", самовыдвиженец;

Жумабеков Бейбит, 1985 года рождения, руководитель Молодежного ОО "Жалынды жастар", партия "Байтак";

Джамалов Якуб, 1996 года рождения, директор Молодежного ресурсного центра, партия Amanat;

Жумабеков Айбек, 1972 года рождения, замдиректора ТОО "Белый ветер KZ", партия Amanat;

Кудеринов Мурат, 1977 года рождения, директор ТОО "Наше право.кz", партия "Байтак";

Платонова Марина, 1985 года рождения, директор ТОО "Еskolin", партия Amanat;

Ахметбеков Айткен, 1982 года рождения, директор ТОО "Aurora Service", ДПК "Ак Жол";

Дуйсембаева Сауле, 1985 года рождения, директор ТОО "Семсертехсервис" "Индустриальный парк "Металлургия – Металлобработка", самовыдвиженец;

Бочаров Александр, 1990 года рождения, юрист, TOO "Мобайл Телеком-Сервис", партия Amanat;

Тусупов Марат, 1975 года рождения, член Общественного совета Карагандинской области, член местного самоуправления, самовыдвиженец;

Сыздыков Меиржан, 1977 года рождения, проректор по социально-культурному развитию Карагандинского университета имени Е.А. Букетова, партия Amanat;

Курмангалиев Еркин-Дауир, 1972 года рождения, директор КГП на ПХВ "Многопрофильная больница имени профессора Х.Ж. Макажанова“, партия Amanat;

Букенов Алтынторе, 1974 года рождения, директор ЧУ "Карагандинский банковский колледж", партия Amanat;

Муканов Серик, 1960 года рождения, директор КГКП "Дворец культуры "Железнодорожников", партия Amanat;

Ещанов Айдос, 1985 года рождения, начальник Опорного пункта технического обслуживания станции "Караганда-Сортировочная", Карагандинское эксплуатационное депо филиал ТОО "КТЖ – грузовые перевозки", партия Amanat;

Садыков Равиль, 1987 года рождения, руководитель ТОО "Gaz Group KO", партия Amanat;

Омарова Айтпану, 1964 года рождения, директор, ТОО "Ресайклинг Сервис", самовыдвиженец;

Кузив Михаил, 1963 года рождения, председатель МСУ-2, ИП "Кузив", самовыдвиженец;

Аубакиров Нурлан, 1984 года рождения, председатель Ассоциации предпринимателей АНК Карагандинской области, г. Караганда, партия Amanat;

Ан Сергей, 1967 года рождения, вице-президент Всемирной федерации национального вида единоборств "NOMAD MMA", партия Amanat;

Дедов Денис, 1976 года рождения, директор ТОО "Дедов", партия Amanat;

Исаев Данияр, 1979 года рождения, генеральный директор ТОО "Караганды Су", партия Amanat;

Ашимов Толеген, 1958 года рождения, директор ТОО "Стройтехнологии", партия Amanat;

Ахмадин Дидар, 1987 года рождения, заместитель генерального директора ТОО "Караганды-Жарык", партия Amanat;

Упабеков Адиль, 1986 года рождения, учредитель ТОО "НБО Дефектоскопия", партия Amanat;

Баранов Анатолий, 1977 года рождения, заместитель председателя филиала КОФ ОО "Народная партия Казахстана", Народная партия Казахстана;

Кульжамбеков Шукуржан, 1973 года рождения, член Общественного совета города Караганды, НДПП "Ауыл". Павлодар: Нурумов Суиндик, 1960 года рождения, директор ТОО "Аида", партия Amanat;

Жусупова Санира, 1989 года рождения, исполнительный секретарь ПГФ ОО партия Amanat;

Андрющенко Ольга, 1983 года рождения, проректор НАО "Павлодарский педагогический университет им. Маргулана", партия Amanat;

Столярова Ирина, 1993 года рождения, директор ТОО "Profo", Народная партия Казахстана;

Аскарова Алия, 1982 года рождения, директор ТОО "A.R.S.-Ойл", партия Amanat;

Самекова Русана, 1999 года рождения, директор ОФ "Павлодарский штаб студенческих строительных и молодежных отрядов "Жасыл Ел", партия Amanat;

Хабылбеков Асхат, 1988 года рождения, директор Павлодарского филиала АО "КСЖ Nomad life", партия Amanat;

Даримова Гульжайна, 1977 года рождения, директор турагентства "Royal Triumph", самовыдвиженец;

Кусаинов Серик, 1987 года рождения, председатель ОО "Федерация легкой атлетики Павлодарской области", партия Amanat;

Аметов Казбек, 1977 года рождения, заместитель генерального директора ТОО "Ертыс сервис", партия Amanat;

Яровенко Елена, 1981 года рождения, директор ИП "Яровенко Е.И.", партия Amanat;

Лысенко Людмила, 1994 года рождения, директор ТОО "Единый расчетный центр г. Павлодара", партия Amanat;

Байбулатова Нур-Сауле, 1974 года рождения, председатель ОЮЛ "Ассоциация Шанырак", партия Amanat;

Пряхин Виктор, 1975 года рождения, директор ТОО "СОВИ-КZ", партия Amanat;

Горбачев Павел, 1976 года рождения, директор ТОО "ТАНДЕМ-ПВ", партия Amanat;

Ланглиц Виталий, 1983 года рождения, юрист ТОО "Рубиком", партия Amanat;

Музапарова Мадина, 1984 года рождения, генеральный директор ТОО "Крендель", партия Amanat;

Айгожина Нургуль, 1989 года рождения, директор ИП "Айгожина Н.Н", партия Amanat;

Атабаева Гульзира, 1994 года рождения, председатель РОО ПОФ "Казахстанский отраслевой профсоюз работников малого и среднего бизнеса", партия Amanat;

Кожин Кобланбек, 1977 года рождения, советник КХ "Комаров", партия Amanat;

Солтанов Муслим, 1973 года рождения, директор КГП на ПВХ "Павлодарская областная детская больница", партия Amanat;

Рахметов Олжас, 1985 года рождения, вице-президент АО "Алюминий Казахстана", партия Amanat;

Желнов Михаил, 1961 года рождения, директор ТОО "Айсберг-ПВ", партия Amanat;

Абдиев Бауржан, 1979 года рождения, директор ТОО "КХ Динаш", партия Amanat. Актау Еркин Онгалбаев, 1974 года рождения, АО "Мангистаумунайгаз", руководитель автопарка департамента транспорта, партия Amanat;

Ербол Байжигитов, 1987 года рождения, ТОО "КЗ Нефтемаш", директор, Народная партия Казахстана;

Алтай Борашев, 1979 года рождения, АО "Каскор-Транссервис", председатель ревизионного органа, партия Amanat;

Арчил Натрошвили, 1977 года рождения, ОФ "Согласие", директор, самовыдвиженец;

Таджимурат Найзабеков, 1969 года рождения, ТОО "ЭкоГазАктау", юрист, партия Amanat;

Кирилл Осин, 1986 года рождения, НПУ "Эко Мангистау", директор, партия Amanat;

Гульмира Абишева, 1980 года рождения, ТОО "Мангыстау-Медиа", директор, партия Amanat;

Рабига Тугельбаева, 1983 года рождения, ТОО "Promtest", ТОО "ПромТестКомплект", ТОО "KZ Standard", директор, ДПК "Ак жол";

Нурлан Тлепов, 1978 года рождения, ТОО "Медицинский центр кардиологии и внутренних болезней Archimed", директор, партия Amanat;

Суйиндык Риза, 1991 года рождения, ТОО "Компания строй инвест", советник генерального директора, Народная партия Казахстана;

Сембигали Закенов, 1965 года рождения, "Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова", профессор, партия Amanat;

Жанаргуль Жумашева, 1974 года рождения, КГУ "Специализированный IT лицей", директор, партия Amanat;

Ерген Сыражанов, 1986 года рождения, ОФ "Көше дауысы", председатель, партия Amanat;

Мейирбек Отепов, 1990 года рождения, Спортивный клуб инвалидов, спортивный инструктор, самовыдвиженец;

Сунгат Канаев, 1994 года рождения, ТОО "Best Group SD", директор, партия Amanat;

Алибек Дуйсен, 1983 года рождения, ТОО "АБН сервис Групп", директор, партия Amanat;

Ерулан Кенган, 1986 года рождения, ТОО "БозашыТрансҚұрылыс", директор, ДПК "Ак жол";

Нуркен Таменов, 1979 года рождения, ТОО "OSC", генеральный директор, партия Amanat;

Манарбек Бисекенов, 1979 года рождения, Специализированная детско-юношеская спортивная школа "Жас батыр" Мангистауской области, директор, партия Amanat;

Роза Рымбаева, 1993 года рождения, ИП "Рымбаева", самовыдвиженец. Итоги выборов: какие партии прошли в маслихат Алматы. Кто стал депутатом маслихата Алматы по одномандатным округам.

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