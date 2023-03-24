Кто проходит в маслихаты Караганды, Павлодара и Актау по одномандатным округам
Фото: Zakon.kz
Территориальные избирательные комиссии оглашают результаты выборов. Списки победивших на выборах в депутаты маслихата по одномандатным округам публикует Zakon.kz.
Караганда:
- Нургожин Тимур, 1988 года рождения, директор ТОО " OPTIMUS", ДПК "Ак Жол";
- Сундиталиев Нияз, 1989 года рождения, председатель ООИ "Qamgor plus", партия Amanat;
- Омарханов Бахтияр, 1990 года рождения, замдиректора ТОО "Индустриальный парк "Металлургия – Металлообработка", самовыдвиженец;
- Абзалиева Корлан, 1969 года рождения, директор КГУ "Лицей №2", самовыдвиженец;
- Жумабеков Бейбит, 1985 года рождения, руководитель Молодежного ОО "Жалынды жастар", партия "Байтак";
- Джамалов Якуб, 1996 года рождения, директор Молодежного ресурсного центра, партия Amanat;
- Жумабеков Айбек, 1972 года рождения, замдиректора ТОО "Белый ветер KZ", партия Amanat;
- Кудеринов Мурат, 1977 года рождения, директор ТОО "Наше право.кz", партия "Байтак";
- Платонова Марина, 1985 года рождения, директор ТОО "Еskolin", партия Amanat;
- Ахметбеков Айткен, 1982 года рождения, директор ТОО "Aurora Service", ДПК "Ак Жол";
- Дуйсембаева Сауле, 1985 года рождения, директор ТОО "Семсертехсервис" "Индустриальный парк "Металлургия – Металлобработка", самовыдвиженец;
- Бочаров Александр, 1990 года рождения, юрист, TOO "Мобайл Телеком-Сервис", партия Amanat;
- Тусупов Марат, 1975 года рождения, член Общественного совета Карагандинской области, член местного самоуправления, самовыдвиженец;
- Сыздыков Меиржан, 1977 года рождения, проректор по социально-культурному развитию Карагандинского университета имени Е.А. Букетова, партия Amanat;
- Курмангалиев Еркин-Дауир, 1972 года рождения, директор КГП на ПХВ "Многопрофильная больница имени профессора Х.Ж. Макажанова“, партия Amanat;
- Букенов Алтынторе, 1974 года рождения, директор ЧУ "Карагандинский банковский колледж", партия Amanat;
- Муканов Серик, 1960 года рождения, директор КГКП "Дворец культуры "Железнодорожников", партия Amanat;
- Ещанов Айдос, 1985 года рождения, начальник Опорного пункта технического обслуживания станции "Караганда-Сортировочная", Карагандинское эксплуатационное депо филиал ТОО "КТЖ – грузовые перевозки", партия Amanat;
- Садыков Равиль, 1987 года рождения, руководитель ТОО "Gaz Group KO", партия Amanat;
- Омарова Айтпану, 1964 года рождения, директор, ТОО "Ресайклинг Сервис", самовыдвиженец;
- Кузив Михаил, 1963 года рождения, председатель МСУ-2, ИП "Кузив", самовыдвиженец;
- Аубакиров Нурлан, 1984 года рождения, председатель Ассоциации предпринимателей АНК Карагандинской области, г. Караганда, партия Amanat;
- Ан Сергей, 1967 года рождения, вице-президент Всемирной федерации национального вида единоборств "NOMAD MMA", партия Amanat;
- Дедов Денис, 1976 года рождения, директор ТОО "Дедов", партия Amanat;
- Исаев Данияр, 1979 года рождения, генеральный директор ТОО "Караганды Су", партия Amanat;
- Ашимов Толеген, 1958 года рождения, директор ТОО "Стройтехнологии", партия Amanat;
- Ахмадин Дидар, 1987 года рождения, заместитель генерального директора ТОО "Караганды-Жарык", партия Amanat;
- Упабеков Адиль, 1986 года рождения, учредитель ТОО "НБО Дефектоскопия", партия Amanat;
- Баранов Анатолий, 1977 года рождения, заместитель председателя филиала КОФ ОО "Народная партия Казахстана", Народная партия Казахстана;
- Кульжамбеков Шукуржан, 1973 года рождения, член Общественного совета города Караганды, НДПП "Ауыл".
Павлодар:
- Нурумов Суиндик, 1960 года рождения, директор ТОО "Аида", партия Amanat;
- Жусупова Санира, 1989 года рождения, исполнительный секретарь ПГФ ОО партия Amanat;
- Андрющенко Ольга, 1983 года рождения, проректор НАО "Павлодарский педагогический университет им. Маргулана", партия Amanat;
- Столярова Ирина, 1993 года рождения, директор ТОО "Profo", Народная партия Казахстана;
- Аскарова Алия, 1982 года рождения, директор ТОО "A.R.S.-Ойл", партия Amanat;
- Самекова Русана, 1999 года рождения, директор ОФ "Павлодарский штаб студенческих строительных и молодежных отрядов "Жасыл Ел", партия Amanat;
- Хабылбеков Асхат, 1988 года рождения, директор Павлодарского филиала АО "КСЖ Nomad life", партия Amanat;
- Даримова Гульжайна, 1977 года рождения, директор турагентства "Royal Triumph", самовыдвиженец;
- Кусаинов Серик, 1987 года рождения, председатель ОО "Федерация легкой атлетики Павлодарской области", партия Amanat;
- Аметов Казбек, 1977 года рождения, заместитель генерального директора ТОО "Ертыс сервис", партия Amanat;
- Яровенко Елена, 1981 года рождения, директор ИП "Яровенко Е.И.", партия Amanat;
- Лысенко Людмила, 1994 года рождения, директор ТОО "Единый расчетный центр г. Павлодара", партия Amanat;
- Байбулатова Нур-Сауле, 1974 года рождения, председатель ОЮЛ "Ассоциация Шанырак", партия Amanat;
- Пряхин Виктор, 1975 года рождения, директор ТОО "СОВИ-КZ", партия Amanat;
- Горбачев Павел, 1976 года рождения, директор ТОО "ТАНДЕМ-ПВ", партия Amanat;
- Ланглиц Виталий, 1983 года рождения, юрист ТОО "Рубиком", партия Amanat;
- Музапарова Мадина, 1984 года рождения, генеральный директор ТОО "Крендель", партия Amanat;
- Айгожина Нургуль, 1989 года рождения, директор ИП "Айгожина Н.Н", партия Amanat;
- Атабаева Гульзира, 1994 года рождения, председатель РОО ПОФ "Казахстанский отраслевой профсоюз работников малого и среднего бизнеса", партия Amanat;
- Кожин Кобланбек, 1977 года рождения, советник КХ "Комаров", партия Amanat;
- Солтанов Муслим, 1973 года рождения, директор КГП на ПВХ "Павлодарская областная детская больница", партия Amanat;
- Рахметов Олжас, 1985 года рождения, вице-президент АО "Алюминий Казахстана", партия Amanat;
- Желнов Михаил, 1961 года рождения, директор ТОО "Айсберг-ПВ", партия Amanat;
- Абдиев Бауржан, 1979 года рождения, директор ТОО "КХ Динаш", партия Amanat.
Актау
- Еркин Онгалбаев, 1974 года рождения, АО "Мангистаумунайгаз", руководитель автопарка департамента транспорта, партия Amanat;
- Ербол Байжигитов, 1987 года рождения, ТОО "КЗ Нефтемаш", директор, Народная партия Казахстана;
- Алтай Борашев, 1979 года рождения, АО "Каскор-Транссервис", председатель ревизионного органа, партия Amanat;
- Арчил Натрошвили, 1977 года рождения, ОФ "Согласие", директор, самовыдвиженец;
- Таджимурат Найзабеков, 1969 года рождения, ТОО "ЭкоГазАктау", юрист, партия Amanat;
- Кирилл Осин, 1986 года рождения, НПУ "Эко Мангистау", директор, партия Amanat;
- Гульмира Абишева, 1980 года рождения, ТОО "Мангыстау-Медиа", директор, партия Amanat;
- Рабига Тугельбаева, 1983 года рождения, ТОО "Promtest", ТОО "ПромТестКомплект", ТОО "KZ Standard", директор, ДПК "Ак жол";
- Нурлан Тлепов, 1978 года рождения, ТОО "Медицинский центр кардиологии и внутренних болезней Archimed", директор, партия Amanat;
- Суйиндык Риза, 1991 года рождения, ТОО "Компания строй инвест", советник генерального директора, Народная партия Казахстана;
- Сембигали Закенов, 1965 года рождения, "Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова", профессор, партия Amanat;
- Жанаргуль Жумашева, 1974 года рождения, КГУ "Специализированный IT лицей", директор, партия Amanat;
- Ерген Сыражанов, 1986 года рождения, ОФ "Көше дауысы", председатель, партия Amanat;
- Мейирбек Отепов, 1990 года рождения, Спортивный клуб инвалидов, спортивный инструктор, самовыдвиженец;
- Сунгат Канаев, 1994 года рождения, ТОО "Best Group SD", директор, партия Amanat;
- Алибек Дуйсен, 1983 года рождения, ТОО "АБН сервис Групп", директор, партия Amanat;
- Ерулан Кенган, 1986 года рождения, ТОО "БозашыТрансҚұрылыс", директор, ДПК "Ак жол";
- Нуркен Таменов, 1979 года рождения, ТОО "OSC", генеральный директор, партия Amanat;
- Манарбек Бисекенов, 1979 года рождения, Специализированная детско-юношеская спортивная школа "Жас батыр" Мангистауской области, директор, партия Amanat;
- Роза Рымбаева, 1993 года рождения, ИП "Рымбаева", самовыдвиженец.
Итоги выборов: какие партии прошли в маслихат Алматы. Кто стал депутатом маслихата Алматы по одномандатным округам.
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