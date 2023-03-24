Итоги выборов: какие партии прошли в маслихат Алматы

24 марта в прямом эфире телеканала Almaty состоялось заседание Территориальной избирательной комиссии по итогам выборов депутатов в маcлихат города Алматы. Внеочередные выборы состоялись 19 марта 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным ТИК, результаты голосования за партии по городу Алматы сложились следующим образом:



Партия Amanat – 151 531 голос, или 51,94%.



Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" – 8264 голоса, или 2,83%.

Партия Respublica – 38 369 голосов, или 13,15%.

Народная партия Казахстана – 38 563 голоса, или 13,22%.

Партия зеленых "Байтак" – 23 266 голосов, или 7,97%.

Демократическая партия Казахстана "Ақ жол" – 15 273 голоса, или 5,23%.

"Против всех" проголосовали 16 490 человек.

Каким образом распределилось число мест для каждой партии в маслихате Алматы и кто победил на выборах по одномандатным территориальным избирательным округам, читайте здесь.

19 марта в Казахстане состоялись выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. 20 марта в Центральной избирательной комиссии озвучили предварительные результаты, по которым в Мажилис прошли шесть партий: Amanat, "Ауыл", Respublica, "Ак жол", "Народная партия Казахстана" и ОСДП.