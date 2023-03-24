Итоги выборов: какие партии прошли в маслихат Алматы
Фото: Zakon.kz
24 марта в прямом эфире телеканала Almaty состоялось заседание Территориальной избирательной комиссии по итогам выборов депутатов в маcлихат города Алматы. Внеочередные выборы состоялись 19 марта 2023 года, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным ТИК, результаты голосования за партии по
городу Алматы сложились следующим образом:
- Партия Amanat – 151 531 голос, или 51,94%.
- Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" – 8264 голоса, или 2,83%.
- Партия Respublica – 38 369 голосов, или 13,15%.
- Народная партия Казахстана – 38 563 голоса, или 13,22%.
- Партия зеленых "Байтак" – 23 266 голосов, или 7,97%.
- Демократическая партия Казахстана "Ақ жол" – 15 273 голоса, или 5,23%.
- "Против всех" проголосовали 16 490 человек.
Каким образом распределилось число мест для каждой партии в маслихате Алматы и кто победил на выборах по одномандатным территориальным избирательным округам, читайте здесь.
19 марта в Казахстане состоялись выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. 20 марта в Центральной избирательной комиссии озвучили предварительные результаты, по которым в Мажилис прошли шесть партий: Amanat, "Ауыл", Respublica, "Ак жол", "Народная партия Казахстана" и ОСДП.
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