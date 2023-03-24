24 марта 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев принял управляющего Международным финансовым центром "Астана" Рената Бектурова, сообщает Zakon.kz.

Президент был проинформирован о работе Международного финансового центра "Астана" по развитию инновационных финансовых продуктов и услуг, укреплении инвестиционной привлекательности страны, а также взаимодействии с ключевыми бизнес-партнерами в рамках обновленной стратегии развития МФЦА.



Касым-Жомарту Токаеву было доложено о мерах по дальнейшему расширению спектра инструментов устойчивого финансирования и роли Центра в реализации цели по финансированию достижения углеродной нейтральности страны.

Глава государства отметил важную роль МФЦА в создании инфраструктуры и условий для привлечения иностранных инвестиций, а также в развитии фондового рынка и экономики Казахстана.

По итогам встречи президент акцентировал внимание на необходимости повышения конкурентоспособности центра, создания благоприятных условий для масштабных инвестиций в актуальные инфраструктурные проекты, такие как Транскаспийский международный транспортный маршрут.

Ранее Касым-Жомарт Токаев принял почетного президента Федерации шахмат Астаны Динару Садуакасову. Глава государства лично поздравил международного гроссмейстера среди женщин с завоеванием серебряной медали в рапиде на Чемпионате мира по шахматам в Алматы в прошлом году.