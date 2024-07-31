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Глава МФЦА "Астана" доложил Токаеву о работе центра за первое полугодие

Глава МФЦА &quot;Астана&quot; доложил Токаеву о работе центра за первое полугодие, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 12:34 Фото: akorda.kz
Глава государства принял управляющего Международным финансовым центром "Астана" Рената Бектурова, сообщает Zakon.kz.

Ренат Бектуров представил ключевые результаты деятельности центра за первое полугодие 2024 года, а также планы на предстоящий период, передает Акорда.

  • На сегодняшний день через площадку финансового центра в Казахстан привлечено более 12 млрд долларов инвестиций, что превышает целевой показатель, установленный к 2025 году;
  • за весь период деятельности центра участники МФЦА перечислили в бюджет страны 115 млрд тенге, из которых 29,8 млрд тенге было выплачено за первое полугодие 2024 года.

Также управляющий МФЦА отметил, что основными факторами роста налоговых поступлений являются увеличение числа участников и активизация их деятельности:

  • в первом полугодии этого года к МФЦА присоединилось более 500 компаний, что позволило увеличить общее количество участников почти до 3000 и внести значительный вклад в создание новых рабочих мест;
  • по состоянию на конец второго квартала 2024 года компаниями в юрисдикции МФЦА было создано более 7600 рабочих мест.

Ренат Бектуров рассказал о мерах, направленных на поддержку бизнес-сообщества МФЦА, сообщил, что в июне состоялось первое мероприятие в рамках инициативы AIFC Community.

По итогам встречи он проинформировал президента о ходе подготовки к ежегодному мероприятию Astana Finance Days 2024, которое пройдет 5-6 сентября этого года.

Ранее Касым-Жомарт Токаев принял председателя Верховного суда страны Асламбека Мергалиева.

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