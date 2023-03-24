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В Астане перекроют пересечение улиц Кудайбердыулы – Бурабай

В Астане перекроют пересечение улиц Кудайбердыулы – Бурабай Фото: Zakon.kz
В связи с проведением ремонтных работ в столице перекроют пересечение улиц Кудайбердыулы – Бурабай, передает Zakon.kz.

В сообщении официального сайта акимата Астаны говорится, что ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны" ведет реализацию проекта "Строительство и реконструкция улиц ж/м Юго-Восток (левая сторона)".

В целях обеспечения безопасности дорожного движения по согласованию с Управлением административной полиции ДП города Астаны начинаются работы по устройству инженерных сетей на пересечении улиц Кудайбердыулы – Бурабай.

В этой связи с 25 марта по 10 апреля текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на пересечении названых улиц.

На период проведения дорожно-строительных работ временно изменена схема движения маршрутов №13, 47.

С измененной схемой движения можно ознакомиться на картинке.


В Астане перекроют пересечение улиц Кудайбердыулы – Бурабай

Фото: пресс-служба акимата города Астаны


Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

20 марта в связи с ремонтом перекрыли участок улицы Бейсековой.

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