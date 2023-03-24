В Шымкенте пятилетняя девочка выпала из окна

Фото: pixabay

Из окна квартиры на четвертом этаже выпала пятилетняя девочка, которая осталась без присмотра родителей. Несчастный случай произошел днем 23 марта в Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

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