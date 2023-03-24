В Шымкенте пятилетняя девочка выпала из окна
Фото: pixabay
Из окна квартиры на четвертом этаже выпала пятилетняя девочка, которая осталась без присмотра родителей. Несчастный случай произошел днем 23 марта в Шымкенте, сообщает Zakon.kz.
Девочку в тяжелом состоянии доставили в больницу.
"Девочке сделали операцию, она впала в кому. Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра", – отметили в ДЧС города Шымкента.
Полиция города выясняет обстоятельства происшествия.
10 марта из окна второго этажа областной больницы в Актау выпрыгнул пациент. Состояние пострадавшего пациента стабильно тяжелое. При падении мужчина получил перелом правого бедра.
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