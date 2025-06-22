Синяки без причины могут указывать на серьезные проблемы со здоровьем

Терапевт Сермед Мезер предупредил, что беспричинные синяки на теле могут указывать на проблемы со щитовидной железой, печеночную недостаточность и рак крови, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, частое появление синяков наблюдается при раке крови из-за дефицита тромбоцитов. Так называют клетки, которые помогают крови сворачиваться после травмы.

"Недостаток этих клеток означает, что организм не может остановить кровотечение из кровеносных сосудов под кожей, что приводит к появлению синяков. Другими признаками рака крови являются лихорадка, ночная потливость, потеря веса, усталость и увеличение лимфатических узлов", – объяснил доктор Мезер.

По его словам, если появление синяков сопровождается пожелтением кожи и белков глаз, это может быть признаком проблем с печенью.

"Когда печень повреждена, она не может вырабатывать достаточное количество белков, необходимых для свертывания крови", – уточнил специалист.

Мезер считает, что синяки также могут указывать на проблемы со щитовидной железой. В частности, подкожные кровоизлияния могут возникать при гипотиреозе.





"Это заболевание, при котором щитовидная железа – маленький орган в форме бабочки на шее – не вырабатывает необходимое количество гормонов. Это приводит к ряду симптомов, включая мышечную слабость, депрессию, затуманенность сознания, чувствительность к холоду", – заключил врач.

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