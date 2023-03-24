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Кто прошел в маслихат Шымкента по одномандатным округам

Кто стал депутатом маслихата Шымкента по одномандатным округам Фото: Zakon.kz
Стало известно, кто победил в выборах в маслихат Шымкента по одномандатным округам, сообщает Zakon.kz.
  • Исхахов Талгат, 1968 года рождения, директор ТОО "Бал Текстиль", партия Amanat;
  • Балабиев Нурсултан, 1991 года рождения, директор ТОО "Самал Транзит", партия Amanat;
  • Жолдыхожаев Мурат, 1987 года рождения, президент общественного объединения "Федерация национального спорта "Жекпе-жек"" по городу Шымкенту, самовыдвиженец;
  • Курпебаев Нуралы, 1977 года рождения, директор ТОО "ПК-ЮГ", самовыдвиженец;
  • Султанова Тореайым, 1963 года рождения, индивидуальный предприниматель, партия Amanat;
  • Кожамжарова Дариякуль, 1962 года рождения, ректор Южно-Казахстанского университета им. М.Ауэзова, партия Amanat;
  • Абишев Бокейхан, 1990 года рождения, директор ТОО "Борте милка", партия Amanat;
  • Калмуратов Муратали, 1977 года рождения, заместитель исполнительного секретаря партии Amanat, партия Amanat;
  • Нурлыбаев Асхат, 1990 года рождения, сооснователь компании "PRO GROUP", соучредитель компании "Joma LTD", "USUPSO KZ", "Bellas", "Mirai LTD", партия Respublica;
  • Аширбаев Байкен, 1970 года рождения, советник директора ТОО "Firkan Retail Grоup", партия Amanat;
  • Молдабек Аскар, 1981 года рождения, учредитель ТОО "Заңғар Тренд", самовыдвиженец;
  • Утемисов Марат, 1977 года рождения, директор АО "Bereke Bank", самовыдвиженец;
  • Сулайманов Лазиз, 1980 года рождения, директор школы им. "А.Кунанбаев", директор ТОО "SOUTHALUPLAST", партия Amanat;
  • Козбахов Шынгыс, 1984 года рождения, директор ТОО "ЮГОЙPRO", партия Amanat;
  • Куашбаев Дулат, 1988 года рождения, директор ИП "Болашак", ДПК "Ак Жол";
  • Керимжанов Мерлан, 1986 года рождения, руководитель Самурык - Казына "Жайлы мектеп", партия Amanat.

Ранее стало известно, кто проходит в маслихаты Костаная, Семея и Тараза по одномандатным округам.

19 марта в Казахстане состоялись выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. 20 марта в Центральной избирательной комиссии озвучили предварительные результаты, по которым в Мажилис прошли шесть партий: Amanat, "Ауыл", Respublica, "Ак жол", "Народная партия Казахстана" и ОСДП.

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Редакция Zakon.kz
Шымкент
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