Кто проходит в маслихаты Костаная, Семея и Тараза по одномандатным округам

Территориальные избирательные комиссии оглашают результаты выборов. Списки победивших в выборах в депутаты маслихата по одномандатным округам публикует Zakon.kz.

Костанай

Надежда Костенюк, 1982 года рождения, руководитель КГУ "Центр занятости населения акимата г. Костаная, партия Amanat;

Омаргали Байгабулов, 1965 года рождения, заместитель председателя по науке ТОО "СХОС "Заречное", партия Amanat;

Дмитрий Павленко, 1971 года рождения, директор КГКП "Костанайский колледж автомобильного транспорта, партия Amanat;

Михаил Федяшин, 1976 года рождения, директор ТОО "Евразия – Вектор", партия Amanat;

Тоты Айтмагамбетова 1974 года рождения, руководитель Областного центра "Тілдарын", самовыдвиженец;

Гульшат Жумабаева, 1977 года рождения, директор КГУ "Костанайский специальный комплекс, детский сад-школа-интернат №2 для детей с особыми образовательными потребностями", партия Amanat;

Арман Алпысов, 1982 года рождения, директор ТОО "Дермус", НДПП "Ауыл";

Гульфия Дандыбаева, 1972 года рождения, директор КГУ "Гимназия им. Горького отдела образования города Костаная", партия Amanat;

Ерлан Тулетаев, 1990 года рождения, руководитель Автомобильного завода "ALLUR", партия Amanat;

Адильхан Муканов, 1993 года рождения, заместитель директора по юридическим лицам АО "Банк Центр кредит", ДПК "Ак Жол".

Гульвира Кудайкулова, 1971 года рождения, директор ресторанно-гостиничного комплекса "Глория", партия Amanat;

Арман Есмагамбетов, 1991 года рождения, инспектор по делам молодежи Костанайского строительного колледжа, партия Amanat;

Арман Исмаилов, 1974 года рождения, ректор Костанайского инженерно-экономического университета имени М. Дулатова, НДПП "Ауыл";

Кайрат Султангабиев, 1972 года рождения, руководитель КГУ "ДЮСШ г. Костаная", партия Amanat;

Багитбек Сандыбеков, 1959 года рождения, пенсионер, партия Amanat;

Ольга Игимбаева, 1964 года рождения, директор ТОО "Уромед", партия Amanat;

Аралбай Аймуканов, 1978 года рождения, глава КХ "Байтерек", НДПП "Аыул";

Меруерт Жабаева, 1985 года рождения, заместитель председателя КОФ ДПК "Ак Жол"; ДПК "Ак Жол";

Асия Юсупова, 1983 года рождения, заместитель директора ТОО "Аян-Озат", партия Respublica;

Светлана Шипилкина, 1981 года рождения, директор ТОО "Азурит", партия Amanat.

Семей

Адлет Оралбеков, 1990 года рождения, региональный директор филиала АО "Jusan bank", партия Amanat;

Аскар Абдуллин, 1982 года рождения, руководитель ТОО "КDС", партия Respublica;

Еркен Сагандыков, 1968 года рождения, директор ГКП "Семей водоканал", партия Amanat;

Жаныбек Кабдуллин, 1993 года рождения, супервайзер в ТОО "Мечта", самовыдвиженец;

Анатолий Калинкин, 1997 года рождения, руководитель ИП "Калинкин", самовыдвиженец;

Асхат Бакиров, 1983 года рождения, председатель филиала Союза архитекторов области Абай, партия Amanat;

Мадина Едилбекова, 1993 года рождения, общественный деятель, ИП Едилбекова "Школа творчества Brilliant", самовыдвиженец;

Ермек Абильмажинов, 1971 года рождения, профессор кафедры "ТОиМ" НАО "Университет Шакарима", партия "Ақ жол";

Рауан Есмаганбетов, 1991 года рождения, руководитель отдела продаж ТОО "Алтын ұя Семей", самовыдвиженец;

Айдын Садыков, 1971 года рождения, директор ТОО "Евро техстрой", самовыдвиженец;

Серик Туленбергенов, 1974 года рождения, директор ГКП "Теплокоммунэнерго", партия Amanat;

Ердос Ильясов, 1985 года рождения, директор ТОО "DECorp", Народная партия Казахстана;

Даурен Нуралинов, 1993 года рождения, индивидуальный предприниматель, руководитель, самовыдвиженец;

Равиль Сабитов, 1984 года рождения, директор филиала АО "Отбасы банк", партия Amanat;

Айболат Бекжасаров, 1963 года рождения, директор КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг и активного долголетия № 3 города Семей области Абай, партия Amanat;

Андрей Алтайбаев, 1972 года рождения, директор спортивного клуба Gold king, партия Amanat;

Данияр Шакаримов, 1981 года рождения, заместитель акима города Семей, партия Amanat;

Шолпан Мулдагалиева, 1975 года рождения, учредитель ОФ "Полигон" Семей-Хиросима, партия Amanat;

Максат Омаров, 1991 года рождения, директор ТОО "I=investstroigroup", самовыдвиженец;

Канат Шапатов, 1971 года рождения, директор КГКП "Дворец творчества детей и молодежи", партия Amanat;

Акмарал Мурат, 1991 года рождения, заместитель директора учреждений ЛНИДиЭИ, самовыдвиженец;

Дастан Ыкыбаев, 1987 года рождения, директор КГУ "Центр подготовки олимпийского резерва области Абай", партия Amanat;

Тогжан Казанбекова, 1976 года рождения, директор ФХ "Нурасыл", самовыдвиженец.

Тараз

Марат Джуманкулов, 1966 года рождения, главный врач городской поликлиники №7, партия Amanat;

Дуйсенгуль Керимбаева, 1961 года рождения, главный врач Таразской городской больницы №6, партия Amanat;

Нариман Мауленов, 1972 года рождения, заместитель директора крестьянского хозяйства "Табыс", самовыдвиженец;

Асель Жапарова, 1986 года рождения, директор ТОО "AISHATAI", Народная партия Казахстана;

Зарина Куатова, 1986 года рождения, директор телевизионного канала "Тараз 24", партия Amanat;

Мария Айтбекова, 1974 года рождения, директор средней школы №19, самовыдвиженец;

Жаксыбек Касымбеков, 1992 года рождения, директор ТОО "Агропродхлебснаб", партия Amanat;

Руслан Мыркалыков, 1978 года рождения, директор ТОО "Еркебулан", ДПК "Ак жол";

Нурлан Акурпеков, 1966 года рождения, тренер коммунального государственного учреждения "Клуб профессионального бокса "Жамбыл", НДПП "Ауыл";

Бауыржан Найзакулов, 1980 года рождения, генеральный директор "Фабрика ПОШ-Тараз", ДПК "Ак жол";

Эльмира Абдинова, 1974 года рождения, директор КГУ "Областная научная библиотека имени Шоқана Уалиханова", партия Amanat;

Талгат Дуйсенов, 1986 года рождения, директор ТОО "Ауыл Береке", партия Amanat;

Ерлан Абдуллаев, 1983 года рождения, директор ИП "Асем Тас", самовыдвиженец;

Кемел Абденбаев, 1978 года рождения, директор медицинского центра "Sauran", житель города Тараз, самовыдвиженец;

Кенжегали Шилибек, 1973 года рождения, и.о директора института "Таразский региональный университет им. М.Х. Дулати", самовыдвиженец;

Серик Жетибаев, 1981 года рождения, директор Жамбылского областного центра психического здоровья, партия Amanat;

Кенжебек Олжабай, заместитель руководителя Управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области, партия Amanat;

Айгерим Даулетбаева, 1986 года рождения, председатель ОО "Молодежное общество инвалидов", партия Amanat;

Алишер Азимбай, 1986 года рождения, директор гимназии №8 имени Толе би, партия Аmanat;

Арман Бейсенбай, 1996 года рождения, директор ТОО "BS Capital Service", Народная партия Казахстана;

Батырхан Тоқтағұл, 1978 НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", партия Amanat;

Уалихан Байдуанов, 1976 года рождения, председатель Таразского городского филиала общественного объединения "Партия Amanat";

Карлыгаш Бибазарова, 1972 года рождения, директор Жамбылского областного центра реабилитации и адаптации инвалидов, Народная партия Казахстана;

Азамат Лесбек, 1996 года рождения, директор "Ассоциация НПО SK group", самовыдвиженец;

Бекбол Маймышев, 1982 года рождения, директор Таразского колледжа технологий и сервиса, партия Amanat;

Қайсар Алдахметов, 1994 года рождения, заместитель главного энергетика ТОО "Казфосфат", партия Amanat;

Нурлан Саурыков, 1982 года рождения, директор ГКП "Тараз Арена", партия Amanat.

Ранее стало известно, какие партии прошли в маслихат Алматы и кто стал депутатом маслихата по одномандатным округам.



19 марта в Казахстане состоялись выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. 20 марта в Центральной избирательной комиссии озвучили предварительные результаты, по которым в Мажилис прошли шесть партий: Amanat, "Ауыл", Respublica, "Ак жол", "Народная партия Казахстана" и ОСДП.