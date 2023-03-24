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Кто проходит в маслихаты Костаная, Семея и Тараза по одномандатным округам

Казахстан Фото: Zakon.kz
Территориальные избирательные комиссии оглашают результаты выборов. Списки победивших в выборах в депутаты маслихата по одномандатным округам публикует Zakon.kz.

Костанай

  • Надежда Костенюк, 1982 года рождения, руководитель КГУ "Центр занятости населения акимата г. Костаная, партия Amanat;
  • Омаргали Байгабулов, 1965 года рождения, заместитель председателя по науке ТОО "СХОС "Заречное", партия Amanat;
  • Дмитрий Павленко, 1971 года рождения, директор КГКП "Костанайский колледж автомобильного транспорта, партия Amanat;
  • Михаил Федяшин, 1976 года рождения, директор ТОО "Евразия – Вектор", партия Amanat;
  • Тоты Айтмагамбетова 1974 года рождения, руководитель Областного центра "Тілдарын", самовыдвиженец;
  • Гульшат Жумабаева, 1977 года рождения, директор КГУ "Костанайский специальный комплекс, детский сад-школа-интернат №2 для детей с особыми образовательными потребностями", партия Amanat;
  • Арман Алпысов, 1982 года рождения, директор ТОО "Дермус", НДПП "Ауыл";
  • Гульфия Дандыбаева, 1972 года рождения, директор КГУ "Гимназия им. Горького отдела образования города Костаная", партия Amanat;
  • Ерлан Тулетаев, 1990 года рождения, руководитель Автомобильного завода "ALLUR", партия Amanat;
  • Адильхан Муканов, 1993 года рождения, заместитель директора по юридическим лицам АО "Банк Центр кредит", ДПК "Ак Жол".
  • Гульвира Кудайкулова, 1971 года рождения, директор ресторанно-гостиничного комплекса "Глория", партия Amanat;
  • Арман Есмагамбетов, 1991 года рождения, инспектор по делам молодежи Костанайского строительного колледжа, партия Amanat;
  • Арман Исмаилов, 1974 года рождения, ректор Костанайского инженерно-экономического университета имени М. Дулатова, НДПП "Ауыл";
  • Кайрат Султангабиев, 1972 года рождения, руководитель КГУ "ДЮСШ г. Костаная", партия Amanat;
  • Багитбек Сандыбеков, 1959 года рождения, пенсионер, партия Amanat;
  • Ольга Игимбаева, 1964 года рождения, директор ТОО "Уромед", партия Amanat;
  • Аралбай Аймуканов, 1978 года рождения, глава КХ "Байтерек", НДПП "Аыул";
  • Меруерт Жабаева, 1985 года рождения, заместитель председателя КОФ ДПК "Ак Жол"; ДПК "Ак Жол";
  • Асия Юсупова, 1983 года рождения, заместитель директора ТОО "Аян-Озат", партия Respublica;
  • Светлана Шипилкина, 1981 года рождения, директор ТОО "Азурит", партия Amanat.

Семей

  • Адлет Оралбеков, 1990 года рождения, региональный директор филиала АО "Jusan bank", партия Amanat;
  • Аскар Абдуллин, 1982 года рождения, руководитель ТОО "КDС", партия Respublica;
  • Еркен Сагандыков, 1968 года рождения, директор ГКП "Семей водоканал", партия Amanat;
  • Жаныбек Кабдуллин, 1993 года рождения, супервайзер в ТОО "Мечта", самовыдвиженец;
  • Анатолий Калинкин, 1997 года рождения, руководитель ИП "Калинкин", самовыдвиженец;
  • Асхат Бакиров, 1983 года рождения, председатель филиала Союза архитекторов области Абай, партия Amanat;
  • Мадина Едилбекова, 1993 года рождения, общественный деятель, ИП Едилбекова "Школа творчества Brilliant", самовыдвиженец;
  • Ермек Абильмажинов, 1971 года рождения, профессор кафедры "ТОиМ" НАО "Университет Шакарима", партия "Ақ жол";
  • Рауан Есмаганбетов, 1991 года рождения, руководитель отдела продаж ТОО "Алтын ұя Семей", самовыдвиженец;
  • Айдын Садыков, 1971 года рождения, директор ТОО "Евро техстрой", самовыдвиженец;
  • Серик Туленбергенов, 1974 года рождения, директор ГКП "Теплокоммунэнерго", партия Amanat;
  • Ердос Ильясов, 1985 года рождения, директор ТОО "DECorp", Народная партия Казахстана;
  • Даурен Нуралинов, 1993 года рождения, индивидуальный предприниматель, руководитель, самовыдвиженец;
  • Равиль Сабитов, 1984 года рождения, директор филиала АО "Отбасы банк", партия Amanat;
  • Айболат Бекжасаров, 1963 года рождения, директор КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг и активного долголетия № 3 города Семей области Абай, партия Amanat;
  • Андрей Алтайбаев, 1972 года рождения, директор спортивного клуба Gold king, партия Amanat;
  • Данияр Шакаримов, 1981 года рождения, заместитель акима города Семей, партия Amanat;
  • Шолпан Мулдагалиева, 1975 года рождения, учредитель ОФ "Полигон" Семей-Хиросима, партия Amanat;
  • Максат Омаров, 1991 года рождения, директор ТОО "I=investstroigroup", самовыдвиженец;
  • Канат Шапатов, 1971 года рождения, директор КГКП "Дворец творчества детей и молодежи", партия Amanat;
  • Акмарал Мурат, 1991 года рождения, заместитель директора учреждений ЛНИДиЭИ, самовыдвиженец;
  • Дастан Ыкыбаев, 1987 года рождения, директор КГУ "Центр подготовки олимпийского резерва области Абай", партия Amanat;
  • Тогжан Казанбекова, 1976 года рождения, директор ФХ "Нурасыл", самовыдвиженец.

Тараз

  • Марат Джуманкулов, 1966 года рождения, главный врач городской поликлиники №7, партия Amanat;
  • Дуйсенгуль Керимбаева, 1961 года рождения, главный врач Таразской городской больницы №6, партия Amanat;
  • Нариман Мауленов, 1972 года рождения, заместитель директора крестьянского хозяйства "Табыс", самовыдвиженец;
  • Асель Жапарова, 1986 года рождения, директор ТОО "AISHATAI", Народная партия Казахстана;
  • Зарина Куатова, 1986 года рождения, директор телевизионного канала "Тараз 24", партия Amanat;
  • Мария Айтбекова, 1974 года рождения, директор средней школы №19, самовыдвиженец;
  • Жаксыбек Касымбеков, 1992 года рождения, директор ТОО "Агропродхлебснаб", партия Amanat;
  • Руслан Мыркалыков, 1978 года рождения, директор ТОО "Еркебулан", ДПК "Ак жол";
  • Нурлан Акурпеков, 1966 года рождения, тренер коммунального государственного учреждения "Клуб профессионального бокса "Жамбыл", НДПП "Ауыл";
  • Бауыржан Найзакулов, 1980 года рождения, генеральный директор "Фабрика ПОШ-Тараз", ДПК "Ак жол";
  • Эльмира Абдинова, 1974 года рождения, директор КГУ "Областная научная библиотека имени Шоқана Уалиханова", партия Amanat;
  • Талгат Дуйсенов, 1986 года рождения, директор ТОО "Ауыл Береке", партия Amanat;
  • Ерлан Абдуллаев, 1983 года рождения, директор ИП "Асем Тас", самовыдвиженец;
  • Кемел Абденбаев, 1978 года рождения, директор медицинского центра "Sauran", житель города Тараз, самовыдвиженец;
  • Кенжегали Шилибек, 1973 года рождения, и.о директора института "Таразский региональный университет им. М.Х. Дулати", самовыдвиженец;
  • Серик Жетибаев, 1981 года рождения, директор Жамбылского областного центра психического здоровья, партия Amanat;
  • Кенжебек Олжабай, заместитель руководителя Управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области, партия Amanat;
  • Айгерим Даулетбаева, 1986 года рождения, председатель ОО "Молодежное общество инвалидов", партия Amanat;
  • Алишер Азимбай, 1986 года рождения, директор гимназии №8 имени Толе би, партия Аmanat;
  • Арман Бейсенбай, 1996 года рождения, директор ТОО "BS Capital Service", Народная партия Казахстана;
  • Батырхан Тоқтағұл, 1978 НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", партия Amanat;
  • Уалихан Байдуанов, 1976 года рождения, председатель Таразского городского филиала общественного объединения "Партия Amanat";
  • Карлыгаш Бибазарова, 1972 года рождения, директор Жамбылского областного центра реабилитации и адаптации инвалидов, Народная партия Казахстана;
  • Азамат Лесбек, 1996 года рождения, директор "Ассоциация НПО SK group", самовыдвиженец;
  • Бекбол Маймышев, 1982 года рождения, директор Таразского колледжа технологий и сервиса, партия Amanat;
  • Қайсар Алдахметов, 1994 года рождения, заместитель главного энергетика ТОО "Казфосфат", партия Amanat;
  • Нурлан Саурыков, 1982 года рождения, директор ГКП "Тараз Арена", партия Amanat.

Ранее стало известно, какие партии прошли в маслихат Алматы и кто стал депутатом маслихата по одномандатным округам.

19 марта в Казахстане состоялись выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. 20 марта в Центральной избирательной комиссии озвучили предварительные результаты, по которым в Мажилис прошли шесть партий: Amanat, "Ауыл", Respublica, "Ак жол", "Народная партия Казахстана" и ОСДП.

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Редакция Zakon.kz
Костанай Семей Тараз
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