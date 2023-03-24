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Еще в одном селе Актюбинской области объявлен режим ЧС

Еще в одном селе Актюбинской области объявлен режим ЧС Фото: ДЧС Актюбинской области
Режим ЧС природного характера объявили в селе Каратал Уилского района, сообщает Zakon.kz.

В населенном пункте подтопило 11 домов после того, как река Уил вышла из берегов, передает КТК.

На месте работает специальная комиссия. Точный ущерб еще не подсчитан. Но власти уверяют, что каждая семья получит по полмиллиона тенге. После оценки обещают построить новые дома. На это будет выделено полмиллиарда бюджетных денег.

Средства будут искать и для восстановления соцобъектов: под воду ушли сельская гимназия и спортивный комплекс с бассейном. Пока же 311 учеников Кобды продолжат учебу в двух других школах.

В паводковый период в селе Кобда талыми водами подтопило 78 домов, 22 дворовых территории.

По словам администрации, сейчас жителям Каратала уже ничего не угрожает. Ситуация также стабилизировалась и в Кобдинском районе.

В шести аулах восстановлено автомобильное движение, подача электричества и газа. Двенадцать семей в самом райцентре Кобда все еще находятся в эвакуационных пунктах.

"Мы вчера объясняли населению: дома построят, потом сразу документы сделаем через БТИ. На них сразу же оформим. Мы обещали за два месяца построить, до 1 июня закончить дома. Заместитель акима Актюбинской области Мавр Абдуллин

Всего здесь пострадали 79 домов, 24 из них восстановлению не подлежат.

Ранее в МЧС рассказали, как проходят противопаводковые работы в Актюбинской области.

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