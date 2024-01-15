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Режим ЧС планируют объявить в Темиртау

Режим ЧС планируют объявить в Темиртау Фото: wikimedia
Режим ЧС природного характера местного масштаба могут объявить в нескольких селах Карагандинской области и Темиртау, сообщает Zakon.kz.
"В соответствии с подпунктом 13) пункта 1 статьи 33 закона "О местном государственном управлении и самоуправлении", статьей 48 и подпунктом 2) пункта 2 статьи 50 закона "О гражданской защите", приказом исполняющего обязанности Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 10 мая 2023 года №240 "Об установлении классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" объявить чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба на территории сельского округа Аксу-Аюлы и поселка Акшатау Шетского района Карагандинской области", – говорится в проекте документа.

Также в Темиртау могут объявить чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба.

Проекты документов появились на портале "Открытые НПА".

10 января в Темиртау из-за сильной метели и ветра часть жителей осталась без коммуникаций. У многих горожан в домах пропали электричество, тепло и водоснабжение. 

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