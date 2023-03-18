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Министр по ЧС вылетел на место паводков в Актюбинскую область

Министр по ЧС вылетел на место паводков в Актюбинскую область Фото: пресс-служба МЧС РК
Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрий Ильин по поручению премьер-министра Алихана Смаилова вылетел в Актюбинскую область для оценки ситуации, контроля и координации работ по ликвидации последствий паводков в населенных пунктах Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

В МЧС напомнили, что в результате резкого повышения температуры и интенсивного таяния снега произошло подтопление населенных пунктов Кобдинского и Уилского районов.

"Силами спасателей и местных исполнительных органов заблаговременно эвакуировано более 400 человек, 140 из которых в настоящее время вернулись в свои дома, более 70 человек находятся в пунктах временной эвакуации, еще 240 человек остаются у родственников. Отогнано в безопасные места более 4000 голов сельскохозяйственных животных", – рассказали в пресс-службе.

В указанных районах области в аварийно-спасательных и неотложных работах, ликвидации последствий паводков задействовано порядка 900 человек личного состава, 650 единиц техники спасательных подразделений МЧС, местных исполнительных органов, МВД и других заинтересованных структур области.

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