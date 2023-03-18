Министр по ЧС вылетел на место паводков в Актюбинскую область

Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрий Ильин по поручению премьер-министра Алихана Смаилова вылетел в Актюбинскую область для оценки ситуации, контроля и координации работ по ликвидации последствий паводков в населенных пунктах Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

В МЧС напомнили, что в результате резкого повышения температуры и интенсивного таяния снега произошло подтопление населенных пунктов Кобдинского и Уилского районов.

"Силами спасателей и местных исполнительных органов заблаговременно эвакуировано более 400 человек, 140 из которых в настоящее время вернулись в свои дома, более 70 человек находятся в пунктах временной эвакуации, еще 240 человек остаются у родственников. Отогнано в безопасные места более 4000 голов сельскохозяйственных животных", – рассказали в пресс-службе.

В указанных районах области в аварийно-спасательных и неотложных работах, ликвидации последствий паводков задействовано порядка 900 человек личного состава, 650 единиц техники спасательных подразделений МЧС, местных исполнительных органов, МВД и других заинтересованных структур области.

Новость по теме Паводки в Актюбинской области: ситуация на контроле

17 марта 2023 года сообщалось, что в Актюбинской области жителей села эвакуируют в школу в связи с тем, что из-за давления паводковых вод и критического уровня реки Уил защитное обвалование из земляной насыпи вокруг поселка Каратал Уилского района не выдержало и вода размыла ограждение.