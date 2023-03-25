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Космический корабль "Союз МС-22" вернется на Землю и приземлится в Жезказгане

Космический корабль "Союз МС-22" вернется на Землю и приземлится в Жезказгане Фото: https://t.me/roscosmos_gk
Возвращение корабля "Союз МС-22" с международной космической станции на Землю состоится 28 марта, сообщает Zakon.kz.

По информации Госкорпорации "Роскосмос", расстыковка корабля от модуля "Рассвет" российского сегмента МКС планируется на 12:57 мск.

Посадка спускаемого аппарата в районе юго-восточнее казахстанского города Жезказган в 14:45 мск.

На "Союзе МС-22" возвратят на Землю 218 кг грузов, в том числе результаты научных экспериментов и оборудование станции для анализа или повторного использования.

Космонавты уже укладывают удаляемые грузы в бытовом отсеке "Союза МС-22" и возвращаемые грузы — в его спускаемом аппарате.

Ранее сообщалось, что "Роскосмос" остановил подготовку к старту спутников OneWeb на Байконуре.


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Россия Жезказган Казахстан
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