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Стали известны некоторые подробности отравления детей в Шымкенте

Стали известны некоторые подробности отравления детей в Шымкенте Фото: скриншот с видео
В Управлении здравоохранения Шымкента заявили, что пищевое отравление дети могли получить не только в трех общежитиях, где они питались и временно проживали, но еще и за их пределами. Они покупали фастфуд и ели морепродукты, сообщает Zakon.kz.

Сейчас, по данным телеканала КТК проводится экспертиза, по результатам которой станет известно точно, чем именно дети отравились. Столовая в трех общежитиях, где питались дети, обслуживается одним поставщиком. Пробы еды отправили на экспертизу. Результаты будут известны к 27 марта.

В целом состояние всех детей сейчас медики оценивают как удовлетворительное – их планируют выписать завтра.

"Всем детям незамедлительно оказана медицинская помощь. На сегодня состояние детей удовлетворительное, температуры у них нет. Жалобы дети уже не предъявляют. По словам детей, они употребляли и бургеры, и суши, и салаты, и супы, и шоколадки. То есть тут абсолютное разнообразие продуктов. Питались они в Шымкенте и в поезде, когда ехали. Олимпиада началась 20-го числа, то есть 19 марта дети уже приехали", – рассказала на брифинге руководитель отдела охраны материнства и детства Управления здравоохранения Шымкента Инна Глазебная.

Сообщается, что в Шымкент на республиканскую олимпиаду прибыло около 900 школьников из Костаная, Кызылорды, Алматы и Астаны. Госпитализированные ученики прошли первый тур олимпиады.

Ранее сообщалось, что 15 детей отравились в университете Шымкента во время олимпиады по естественно-математическим направлениям.

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