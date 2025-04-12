Массовое отравление школьников в Мангистау: стала известна причина

В Мангистауской области назвали причину отравления 12 детей в школьной столовой села Бейнеу, сообщает Zakon.kz.

Выяснилось, что среди работников есть носитель стафилококка. Еще два сотрудника общепита не прошли вовремя медицинский осмотр. Также в смывах, полученных из школьной столовой обнаружили бактерии группы кишечной палочки, пишет Lada.kz.

Об этом рассказал руководитель областного Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мухтар Сербаев. Он добавил, что лабораторные исследования показали наличие вредных организмов в шести пробах готовых блюд, а также нецелевое назначение складов хранения.

"В девяти пробах смывов выявили наличие бактерий группы кишечной палочки. В столовой вовремя не проводили влажную уборку, обнаружены трещины в стенах, что также является нарушением санитарных норм".

По словам Сербаева, все материалы передали в полицию, где примут решение об открытии досудебного расследования. Сейчас столовая закрыта, но все дети продолжают учиться.

1 апреля 2025 года ученики одной из общеобразовательных школ села в Бейнеу поступили в больницу с признаками отравления. Все дети являются учениками 2-х, 3-х и 5-х классов общеобразовательной школы Манашы.

По факту происшествия в Министерстве здравоохранения начали расследование. Специалисты выехали в школьную столовую, где отобрали пробы пищевой продукции, воды, смывов, дезсредств и взяли анализы у работников на кишечные инфекции.