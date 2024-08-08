Здание полиции в Талдыкоргане "арендуют" под учения

В Талдыкоргане сегодня, 8 августа 2024 года, пройдут пожарно-тактические учения. Жителей и гостей города попросили сохранять спокойствие, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) по Жетысуской области уточнили, что учения пройдут в здании полиции Талдыкоргана по улице Жансугурова.

Целью этого мероприятия является повышение грамотности населения и обучение практическим навыкам при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

"Сотрудниками ДЧС и пожарными-спасателями службами будут отработаны тактики тушения пожаров, спасения и эвакуации людей с использованием специальной и вспомогательной техники". Пресс-служба ДЧС Жетысуской области

В этой связи жителей и гостей города попросили не поддаваться панике и отнестись с пониманием.

Министерство внутренних дел Казахстана 7 августа 2024 года разместило подробное разъяснение требований касательно скорости для общественного транспорта в населенных пунктах. Подробнее можно прочитать здесь.

