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Более 5 тыс. авто легализовали в Шымкенте

Более 5 тыс. авто легализовали в Шымкенте Фото: Zakon.kz
5361 автомобиль легализовали в Шымкенте с 23 января текущего года. Больше всего легализованных авто из России — 3803, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 24 марта в Шымкенте с заявлением о легализации иностранных авто обратились 10 488 граждан, пишет пресс-служба ДП Шымкента.

Легализовано 5361 авто с выдачей казахстанских техпаспортов и госномеров. Среди них 3803 авто из РФ, 1311 – Армении, 102 – Грузии, 4 – Беларуси, 8 – ОАЭ, 101 – Кыргызстана, 5 – Литвы, 24 – Кореи, 1 – США, 2 – Германии.

Легализации подлежат легковые автомобили иностранного учета, малые и средние автобусы, небольшие грузовики, транспортные средства с правосторонним расположением органов управления, ввезенные гражданами Казахстана до 1 сентября 2022 года.

До 1 июля текущего года владельцы иностранных транспортных средств смогут легализовать их, оплатив сбор за первичную регистрацию (200 тыс. тенге), госпошлину за техпаспорт (4 313 тенге) и за госномер (9 660 тенге).

С пошаговой инструкцией легализации иностранных авто можно ознакомиться по ссылке.

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