Казахстанцам напомнили о легализации иностранных авто, которая стартует 23 января

В полиции напомнили о правилах легализации и способах подачи заявки и необходимых документах для регистрации авто, сообщает Zakon.kz

По информации Polisia.kz с 23 января в РК стартует легализация иностранных автомобилей.



КАКИЕ АВТОМОБИЛИ ПОДЛЕЖАТ ЛЕГАЛИЗАЦИИ?

Легковые автомобили иностранного учета, малые и средние автобусы, небольшие грузовики, транспортные средства с правосторонним расположением органов управления, ввезенные гражданами Казахстана.

ПРАВИЛА ЛЕГАЛИЗАЦИИ

Автомобиль должен быть ввезен в Казахстан до 1 сентября 2022 года;

Не должен состоять на криминальном учете;

Должен быть снят с учета по месту прежней регистрации в другом государстве;

Автомобиль, ввезенный из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, должен пройти таможенную очистку.

Процесс продлится до 1 июля 2023 года.

СПОСОБЫ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ

через портал электронного правительства е-gov.kz;

через приложения банков второго уровня;

в “Сonnection point” Центров обслуживания населения.

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ

Заявление;

Документ, удостоверяющий личность заявителя;

Паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации;

Документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство.

Результат регистрируется в специальной базе и отправляется SMS с номера 1414 на телефон автовладельца. В нем четко будет прописано принятое решение.

Если авто подлежит легализации, то необходимо оплатить государственные сборы.

За первичную регистрацию – 200 000 тенге;

Государственная пошлина за техпаспорт – 4 313 тенге;

За государственный номер – 9 660 тенге.

Затем владелец автомобиля сдает специалистам ЦОНа иностранный техпаспорт, документы, подтверждающие право собственности на имущество.

После утверждения регистрации владельцу автомобиля присваивается регистрационный документ РК, государственный номерной знак.

Ранее в Министерстве внутренних дел Казахстана поделились контактами call-центров, куда граждане могут обратиться для легализации транспортных средств с иностранными номерными знаками.

А до этого в МВД подробно ответили на вопросы, возникающие у владельцев при легализации иностранных автомобилей.

В конце прошлого года президент Токаев поручил разъяснить казахстанцам суть легализации авто.



