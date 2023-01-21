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Законодательство РК

Казахстанцам напомнили о легализации иностранных авто, которая стартует 23 января

Казахстанцам напомнили о легализации иностранных авто, которая стартует 23 января Фото: pixabay
В полиции напомнили о правилах легализации и способах подачи заявки и необходимых документах для регистрации авто, сообщает Zakon.kz

По информации Polisia.kz с 23 января в РК стартует легализация иностранных автомобилей. 

КАКИЕ АВТОМОБИЛИ ПОДЛЕЖАТ ЛЕГАЛИЗАЦИИ?

Легковые автомобили иностранного учета, малые и средние автобусы, небольшие грузовики, транспортные средства с правосторонним расположением органов управления, ввезенные гражданами Казахстана.

ПРАВИЛА ЛЕГАЛИЗАЦИИ

  • Автомобиль должен быть ввезен в Казахстан до 1 сентября 2022 года;
  • Не должен состоять на криминальном учете;
  • Должен быть снят с учета по месту прежней регистрации в другом государстве;
  • Автомобиль, ввезенный из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, должен пройти таможенную очистку.

Процесс продлится до 1 июля 2023 года.

СПОСОБЫ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ

  • через портал электронного правительства е-gov.kz;
  • через приложения банков второго уровня;
  • в “Сonnection point” Центров обслуживания населения.

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ

  • Заявление;
  • Документ, удостоверяющий личность заявителя;
  • Паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации;
  • Документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство.

Результат регистрируется в специальной базе и отправляется SMS с номера 1414 на телефон автовладельца. В нем четко будет прописано принятое решение.

Если авто подлежит легализации, то необходимо оплатить государственные сборы.

  • За первичную регистрацию – 200 000 тенге;
  • Государственная пошлина за техпаспорт – 4 313 тенге;
  • За государственный номер – 9 660 тенге.

Затем владелец автомобиля сдает специалистам ЦОНа иностранный техпаспорт, документы, подтверждающие право собственности на имущество.

После утверждения регистрации владельцу автомобиля присваивается регистрационный документ РК, государственный номерной знак.

Ранее в Министерстве внутренних дел Казахстана поделились контактами call-центров, куда граждане могут обратиться для легализации транспортных средств с иностранными номерными знаками.

А до этого в МВД подробно ответили на вопросы, возникающие у владельцев при легализации иностранных автомобилей.

В конце прошлого года президент Токаев поручил разъяснить казахстанцам суть легализации авто.


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