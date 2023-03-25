Поправки в закон о смертной казни вступили в силу в Беларуси

Согласно принятым поправкам, в республике также вводятся уголовная ответственность за пропаганду терроризма и дискредитацию армии и штрафы за преступления антигосударственной направленности, сообщает Zakon.kz.

25 марта в Беларуси вступили в силу поправки в кодексы об уголовной ответственности, предусматривающие смертную казнь для чиновников и военнослужащих за государственную измену, а также уголовную ответственность за пропаганду терроризма и дискредитацию армии, пишет DW.

9 марта президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон об усилении уголовной ответственности за экстремизм и антигосударственную деятельность, предусматривающий смертную казнь чиновникам за государственную измену.

Казнь при этом является исключительной мерой наказания.

Также за ряд преступлений антигосударственной направленности устанавливается дополнительное наказание в виде штрафа в размере до 50 тыс. базовых величин (более $650 тыс.).

Вдобавок вводится уголовная ответственность за пропаганду терроризма, дискредитацию вооруженных сил, других войск и воинских формирований, военизированных организаций и нарушение требований по защите государственной тайны. Также с трех до десяти суток увеличивается срок задержания лиц, подозреваемых в совершении госизмены, заговоре или иных действиях с целью захвата государственной власти, шпионаже и агентурной деятельности, что необходимо для обеспечения максимально качественного проведения оперативно-следственных мероприятий по соответствующим делам.