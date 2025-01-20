Когда вступят в силу поправки в законодательство по наркопреступлениям

Поправки в законодательство по вопросам противодействия незаконному обороту наркотиков, разграничивающие ответственность организаторов наркобизнеса и закладчиков, вступают в силу в марте 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Как сообщила пресс-секретарь МВД Шугыла Турлыбек 20 января 2025 года на онлайн-брифинге, если ранее было единое наказание по статье 297 Уголовного кодекса, то теперь закладчики будут привлекаться по той же статье, но уже со сниженными санкциями. По части 1 наказание будет составлять от 5 до 8 лет лишения свободы. Ранее было от 5 до 10 лет. Это в случае, если лицо будет задержано за сбыт наркотиков в небольшом размере.

"По части 2 будет составлять от 6 до 10 лет лишения свободы. Ранее было от 6 до 12 лет. Это если лицо будет задержано за сбыт наркотиков в крупном размере. По части 3 будет составлять от 7 до 12 лет лишения свободы. Ранее это было от 10 до 15 лет. Это если лицо будет задержано за сбыт наркотиков в особо крупном размере", – сказала Шугыла Турлыбек.

Она напомнила, что у осужденных есть право на условно-досрочное освобождение, а также на замену неотбытой части наказания более мягким видом – штрафом либо ограничением свободы.

"Каждый приговор будет рассматриваться судом индивидуально. Во-вторых, одновременно с законом вводится отдельная статья 297-1, в которой ужесточается наказание для организаторов наркобизнеса и производителей наркотиков, а также для должностных лиц. По части 1 – от 5 до 10 лет. По части 2 – от 6 до 12 лет. По части 3 – от 10 до 15 лет. По части 4 – от 15 до 20 лет либо пожизненно", – сообщила Шугыла Турлыбек.

Кроме того, впервые вводится уголовная ответственность за незаконный оборот сильнодействующих веществ, а также прекурсоров, которые используются при производстве, изготовлении и переработке наркотиков. Ранее уголовная ответственность предусматривалась только за контрабанду прекурсоров. Данные изменения позволят усилить контроль над оборотом прекурсоров и сильнодействующих веществ.

В 2024 году полицией выявлено порядка 8000 наркоправонарушений, в том числе 3430 преступлений. Из незаконного оборота изъято более 21 тонны наркотиков и 547 килограммов синтетики. Ликвидировано 63 нарколаборатории.

Ранее сообщалось, что президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров и сильнодействующих веществ.