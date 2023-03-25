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Алихан Смаилов: Акиматы не всегда в полной мере информируют правительство

Алихан Смаилов: Акиматы не всегда в полной мере информируют правительство Фото: primeminister.kz
Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел координационный штаб, где высказался о проблемах взаимодействия центральных государственных и местных исполнительных органов, сообщает Zakon.kz.

Смаилов указал, что акиматы не всегда в полной мере информируют правительство о проблемах на местах.

"Например, при подготовке к отопительному сезону или паводкам, по ремонту и модернизации инфраструктуры. А в итоге проблемы не решаются должным образом. Это приводит к чрезвычайным ситуациям. Такие случаи зимой и весной имели место. Нужны конкретные и очевидные результаты решения вопросов. Тогда граждане будут видеть, что ситуация меняется, улучшается качество их жизни. Каждому госоргану, акимату, национальным компаниям надо держать руку на пульсе, мониторить СМИ и социальные сети, просчитывать риски, вникать в жалобы и обращения граждан".Алихан Смаилов

Он добавил, что следует также вести активную разъяснительную работу, принимать превентивные меры и решать вопросы активно.

В своем выступлении заместитель премьер-министра Галымжан Койшыбаев отметил, что ежедневно формируется дайджест критических публикаций, жалоб и обращений населения, а наиболее острые вопросы включаются в карту рисков для их оперативного решения.

По словам Койшыбаева , аппаратом правительства проводится анализ поступающих обращений граждан и усиление контроля за их рассмотрением.

Премьер-министр подчеркнул, что на заседаниях координационного штаба регулярно будут рассматриваться проблемы, решение которых требует взаимодействия регионов и центральных госорганов.

"Аппарат Правительства должен четко контролировать ход исполнения поручений Главы государства и руководства Правительства. Нам нужны согласованные действия, нужны конкретные результаты", — заключил Алихан Смаилов.

О правовом регулировании состава правительства высказался Марат Башимов.

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