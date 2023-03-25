Алихан Смаилов: Акиматы не всегда в полной мере информируют правительство
Смаилов указал, что акиматы не всегда в полной мере информируют правительство о проблемах на местах.
"Например, при подготовке к отопительному сезону или паводкам, по ремонту и модернизации инфраструктуры. А в итоге проблемы не решаются должным образом. Это приводит к чрезвычайным ситуациям. Такие случаи зимой и весной имели место. Нужны конкретные и очевидные результаты решения вопросов. Тогда граждане будут видеть, что ситуация меняется, улучшается качество их жизни. Каждому госоргану, акимату, национальным компаниям надо держать руку на пульсе, мониторить СМИ и социальные сети, просчитывать риски, вникать в жалобы и обращения граждан".Алихан Смаилов
Он добавил, что следует также вести активную разъяснительную работу, принимать превентивные меры и решать вопросы активно.
В своем выступлении заместитель премьер-министра Галымжан Койшыбаев отметил, что ежедневно формируется дайджест критических публикаций, жалоб и обращений населения, а наиболее острые вопросы включаются в карту рисков для их оперативного решения.
По словам Койшыбаева , аппаратом правительства проводится анализ поступающих обращений граждан и усиление контроля за их рассмотрением.
Премьер-министр подчеркнул, что на заседаниях координационного штаба регулярно будут рассматриваться проблемы, решение которых требует взаимодействия регионов и центральных госорганов.
"Аппарат Правительства должен четко контролировать ход исполнения поручений Главы государства и руководства Правительства. Нам нужны согласованные действия, нужны конкретные результаты", — заключил Алихан Смаилов.
О правовом регулировании состава правительства высказался Марат Башимов.