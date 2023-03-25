Рейсы в Новосибирск из Казахстана временно приостановлены
Фото: Zakon.kz
Авиакомпания Qazaq Air сообщила о временном приостановлении рейсов с 26 марта по 29 марта по направлениям: Астана – Новосибирск, Усть-Каменогорск – Новосибирск, сообщает Zakon.kz.
Случилось это из-за невыдачи разрешения авиационных властей Российской Федерации на выполнение международных регулярных полетов по данным направлениям.
"Пассажирам предлагается полный возврат стоимости билетов. Возврат осуществляется по месту приобретения билетов. Если билет был приобретен в Авиакомпании, следует обратиться по электронной почте [email protected] Вместе с заявкой на возврат необходимо указать номер брони и контактные данные. Если билет был приобретен в агентстве, необходимо обратиться по месту приобретения".Пресс-служба Qazaq Air
В авиакомпании принесли извинения за доставленные неудобства и пообещали держать в курсе всех пассажиров о возможном дальнейшем изменении расписания.
"Авиакомпания Qazaq Air соблюдает все требования по обеспечению безопасности полетов согласно казахстанским и международным стандартам".Пресс-служба Qazaq Air
С 26 марта планируется возобновить авиарейсы между Казахстаном и Туркменистаном.
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