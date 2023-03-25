Рейсы в Новосибирск из Казахстана временно приостановлены

Авиакомпания Qazaq Air сообщила о временном приостановлении рейсов с 26 марта по 29 марта по направлениям: Астана – Новосибирск, Усть-Каменогорск – Новосибирск, сообщает Zakon.kz.

Случилось это из-за невыдачи разрешения авиационных властей Российской Федерации на выполнение международных регулярных полетов по данным направлениям.



"Пассажирам предлагается полный возврат стоимости билетов. Возврат осуществляется по месту приобретения билетов. Если билет был приобретен в Авиакомпании, следует обратиться по электронной почте [email protected] Вместе с заявкой на возврат необходимо указать номер брони и контактные данные. Если билет был приобретен в агентстве, необходимо обратиться по месту приобретения". Пресс-служба Qazaq Air

В авиакомпании принесли извинения за доставленные неудобства и пообещали держать в курсе всех пассажиров о возможном дальнейшем изменении расписания.

"Авиакомпания Qazaq Air соблюдает все требования по обеспечению безопасности полетов согласно казахстанским и международным стандартам". Пресс-служба Qazaq Air

С 26 марта планируется возобновить авиарейсы между Казахстаном и Туркменистаном.