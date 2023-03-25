Ряд цифровых сервисов для граждан и бизнеса планируют запустить в Казахстане

Проработан перечень из 66 цифровых инициатив, которые планируется реализовать в текущем году, сообщает Zakon.kz.

Среди озвученных министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдатом Мусиным предложений - оцифровка медико-социальной экспертизы для установления инвалидности, запуск единой цифровой очереди в дошкольные организации, внедрение приложения Vet Mobile по учету сельхозживотных, автоматизация процедуры освобождения или временной отсрочки от призыва в армию, перевод нотариальных услуг в электронный формат.

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Как ожидается, эти меры избавят граждан и бизнес от необходимости ходить по разным инстанциям и тратить время в очередях.

Также в разработке - цифровая очередь на получение жилья, заключение трудовых договоров онлайн, таможенное декларирование для физических лиц в мобильном приложении, уведомления для граждан о необходимости получения медицинских профилактических услуг или возможности трудоустройства в своем регионе, сервис по проверке наличия нефтепродуктов на АЗС и многое другое.

Премьер-министр Алихан Смаилов одобрил представленные инициативы, отметив, что продвижение цифровизации и расширение проактивного формата предоставления услуг положительно отразятся на качестве жизни населения.