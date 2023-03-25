Паводки и ремонт ТЭЦ обсудили в правительстве Казахстана

Вопрос прохождения паводкового периода рассмотрели в координационным штабе под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Zakon.kz.

Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин доложил, что, несмотря на принятые превентивные меры, талые и паводковые воды подтопили 163 жилых дома и три здания в Абайской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Туркестанской и Павлодарской областях. В настоящее время в Актюбинской области подтопленными остаются 13 домов, в Атырауской области – один жилой дом.

Для ликвидации последствий подтоплений привлекались группировки сил и средств, насчитывающие свыше 3,5 тыс. человек, более 500 единиц техники, 300 плавательных и около 300 водооткачивающих средств. Контроль за паводковой обстановкой осуществляется республиканским и областными оперативными штабами с участием экстренных служб и организаций.

Согласно предварительному анализу, причинами подтоплений жилых домов в населенных пунктах стали превышение критического уровня воды в реках, разрушения защитных дамб и валов, несвоевременный вывоз снега с личных участков граждан и недостаточная пропускная способность водопропускных сооружений под дорогами.

С докладом также выступил министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев, а о мерах, принимаемых в регионах, рассказали акимы Актюбинской области Ералы Тугжанов, Акмолинской области – Ермек Маржикпаев и Северо-Казахстанской области – Айдарбек Сапаров.

Сейчас наблюдается повышение температуры воздуха в северных регионах страны, что усилит снеготаяние и приведет к появлению новых рисков. В этой связи Смаилов отметил необходимость мобилизовать силы в этом регионе.

Премьер-министр добавил, что требуется наладить коммуникацию с местными жителями.

"Надо установить четкую обратную связь с людьми и незамедлительно реагировать на их обращения за помощью", — подчеркнул Алихан Смаилов.

Премьер-министр также заострил внимание на вопросе прохождения отопительного сезона. Он напомнил, что зимой была тяжелая ситуация в Экибастузе, Рудном и Риддере, где приходилось в ручном режиме решать возникающие вопросы.

"Безусловно, прошедший зимний период обнажил накопленные проблемы в теплоэнергетике, особенно по состоянию теплосетей, самих тепловых станций и котельных. В некоторых областях возникали проблемы даже со своевременной поставкой и обеспечением угля. Это системная ежегодная работа, где не должно быть сбоев и упущений", — сказал Смаилов.

Как отметил Алихан Смаилов, с нынешнего года будет усилена работа энергетического контроля, увеличится его штатная численность на 75 единиц и будет дано законодательное право проведения внеплановых проверок энергообъектов.







"Ремонт сетей и ТЭЦ, находящихся в коммунальной собственности, должен быть профинансирован местными исполнительными органами. Реконструкция частных сетей и ТЭЦ должна осуществляться за счет собственников", — указал Премьер-Министр.

В целом, по мнению главы Правительства, необходимо ужесточить контроль за состоянием инженерных сетей и обязательным проведением ремонтных работ, а также повысить ответственность владельцев энергообъектов – предусмотреть это в договорах.